Nunca borrarán nuestras sonrisas

Una adolescente invitó a Díaz-Canel y a las máximas autoridades del país, a la fiesta de 15 que celebró junto a otros 18 niños en la escuela capitalina Solidaridad con Panamá. La carta fue escrita de forma inusual

Yelena escribió la invitación con la boca, debido a sus características motoras y, sí, asistió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, a la celebración de los 15 años de 19 niñas y niños de la Escuela Solidaridad con Panamá, en La Habana.

Ahora María Karla, Raciel, Leonardo, Melany, Víctor, Maikol y sus amigos, disfrutaron de un baile algo peculiar, auxiliados por bastones y sillas de ruedas, junto a hermanos y familiares, que antes les entregaron flores.

Globos amarillos y blancos, cintas, música, dulces y golosinas en el centro de referencia nacional, creado por Fidel Castro Ruz en 1989 para atender a quienes tienen dificultades físico-motoras.

Junto a Díaz-Canel asistieron miembros del Buró Político y varios ministros. /Ricardo R Gómez Rodríguez

Es una tradición y sería imposible romperla, pese a los vientos tempestuosos incapaces de arruinar los sueños, porque como Yelena definió: “Trump nunca será capaz de borrar nuestras sonrisas”.

Por eso cada cual tejió su historia, algo similar y diferente a la vez, repletas de esfuerzo y voluntad. Lo hicieron entre trajes rojos y blancos las muchachas y los varones ajustaron corbatas y rieron a la hora cuando el sol lanzaba sus últimos rayos del día, sobre la amplia cancha deportiva.

Familiares y amigos acompañaron a los festejados en su baile /Ricardo R Gómez Rodríguez

Vino uno de los adolescentes a darle de su copa a probar a la madre de la sidra sin alcohol. Se apoyaba en una muleta. El traje era impecablemente blanco y un lazo rojo le adornaba el cuello. El gesto era símbolo de gratitud por el apoyo y sostén diarios.

Esther María de la O Ochoa Teté, quien durante muchos años fue directora de la institución y se mantiene en activo, junto a quien ahora ocupa esa responsabilidad, Nayris Reyes Clerg, agradecieron la visita del miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, de varios ministros, además de las máximas autoridades de la provincia.

Le enviaron un saludo al general de ejército Raúl Castro Ruz y… “díganle, por favor, que pronto lo esperamos por acá”.

También reconocieron el apoyo de instituciones, organismos, de los padres y familiares, quienes alzaron las copas y brindaron junto a sus niños, por la fuerza, el tesón, el empeño, y la esperanza.