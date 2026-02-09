Ojo con el enemigo

No se detiene la preparación del pueblo y de sus estructuras de defensa para librar la guerra, si el enemigo la impone.

Desde hace muchos años, para los cubanos está claro –y eso lo aprendimos de Fidel– que el mejor modo de evitarla es preparándonos sólidamente para ella.

Los espirituanos volvieron a dar muestra no solo de interés en ese asunto, sino también de conocimiento, destreza, habilidad.

Estas imágenes muestran cómo hasta en las más apartadas zonas de defensa el agresor puede ser recibido como merece.

Hace mucho tiempo que aprendimos a tirar… y tirar bien.

Llegado el momento, cada cubano tendrá su arma.

Eso es: prepararnos bien para evitarla.

Este es el momento de enseñar, demostrar, practicar correctamente.

Dominar el fusil es fundamental.

Para volar las esteras de blindados y botas del enemigo.

Preparación en condiciones cercanas a la posible realidad.

Rápida asistencia a heridos.

Preparación integral.

Lanzamiento de granada durante impetuosa ofensiva.