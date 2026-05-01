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Otro contundente Sí

Pastor Batista

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Mayo vuelve a dejar vacíos miles de hogares en la cuarta villa fundada por la colonización española en Cuba: Sancti Spíritus

Con acentuadas raíces desde el siglo XIX, el gremio obrero espirituano ha vuelto a asaltar, en alegre marcha, la Plaza Serafín Sánchez Valdivia, para ratificar un sí tan rotundo como la firma realizada por habitantes de toda la provincia durante las más recientes jornadas.

Las imágenes que captó el lente de BOHEMIA en tierra yayabera son tan propias de un momento así, como las que han tomado fotógrafos, aficionados y la propia población, a todo lo largo y ancho del archipiélago cubano.

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