Pacto con el sol

Si la posibilidad está ahí, limpia, inagotable, ¿por qué no aprovecharla?

La relación de la Empresa de Correos Sancti Spíritus con el sol ya no es, solo, esa que ha prevalecido durante décadas o siglos, con los rayos del llamado Astro Rey incidiendo directa y muchas veces abrasivamente sobre el cráneo de carteros, mensajeros y otros trabajadores del sector, a ritmo de pedal, en medios de transporte o a pie, para llevar los servicios al cliente.

Saldo de incuestionable provecho deja una especie de “pacto” con esa fuente natural, generadora de una energía inagotable, limpia, cuyo uso continúa cobrando espacio en todo el territorio nacional cubano.

Afincar bien los pies en la tierra y levantar la vista hacia el sol “nos ha permitido disponer hoy de energía renovable en todas las unidades principales a fin de asegurar vitalidad en las actividades, autonomía y no depender del Sistema Eléctrico Nacional”, explica Carlos Ovey Gotera González, director general de la empresa en el territorio.

He aquí uno de los espacios donde se concreta el provechoso “pacto” de la empresa con el sol.

La afirmación tiene lugar precisamente en un momento de interrupción del servicio eléctrico en el circuito donde está ubicada la entidad; sin embargo, las oficinas mantienen adecuada iluminación, directivos y especialistas continúan laborando en sus máquinas y siguen activos otros medios o equipos indispensables.

Como explican el propio Carlos Ovey y Rosa Valdés Rodríguez, subdirectora adjunta, tampoco se trata solo de aprovechar esa energía alternativa únicamente para provecho interno.

Amparado por el Decreto Ley 34, que dispone la autonomía de la empresa estatal socialista en su administración y gestión mediante asociaciones contractuales para lograr alianzas estratégicas, encadenamientos productivos y adquirir tecnologías, Correos de Sancti Spíritus comercializa kits de paneles solares o sistemas fotovoltaicos de distinta potencia, con gran aceptación tanto entre personas jurídicas como naturales.

Única de su tipo en Cuba que realiza tal venta, la empresa ha ingresado más de 170 millones de pesos, se propone seguir aumentando el salario de sus trabajadores, y las condiciones de vida y de trabajo, así como contribuir aún más al progresivo cambio de matriz energética en la nación.

Similar empuje ha signado otras labores o funciones propias de la rutina habitual, relacionadas con el pago por concepto de asistencia y seguridad social, los giros postales o la distribución de la prensa nacional y local, reajustada recientemente.

Además del sol, Correos ha buscado otras alianzas en Sancti Spíritus para cumplir sus misiones.

Es bueno conocer que, plantado ante las adversidades, el Correo espirituano ha puesto en práctica diversas formas de integración y de cooperado nexo (ómnibus, otros medios estatales de transporte, porteadores privados, trabajadores por cuenta propia), tanto en el traslado desde Villa Clara de los periódicos de Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, como para llevar el servicio hasta los municipios y usuarios del territorio.

No por casualidad, este podría ser el quinto año consecutivo de la empresa con la condición de Vanguardia Nacional, con más o con menos combustible, con apagones o sin ellos… ahora con un aliado más: el sol.