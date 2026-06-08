Palabreando

Por María Luisa García Moreno

Raúl

Lo he escrito en otras ocasiones: en la lejana Galicia, los castros, del latín castrum, eran –o son, porque abundan sus restos arqueológicos– “poblados fortificados en la Iberia romana”, “altura donde quedan vestigios de fortificaciones antiguas” o “sitio donde estaba acampado y fortificado un ejército”. Y eso recuerda, que los líderes históricos de nuestra Revolución son nuestra fortaleza.

Al cuarto hijo de la familia Castro Ruz le llamaron Raúl Modesto.

Su primer nombre procede del francés Raoul, a su vez deriva del germano y el nórdico antiguo Raðulfr, formado por rao, “aconsejar” y ulfr, “lobo”; por eso, se dice que su significado gira alrededor de la expresión “consejero valiente como un lobo”.

Por otra parte, la palabra modesto viene del latín modestus, “moderado”, adjetivo derivado de modus, “medida” y relacionada con el verbo moderari, “mantener algo dentro de una medida”. Es adjetivo e indica modestia, humildad, carencia de vanidad o engreimiento. En el santoral (calendario que precisa los santos asignados a cada día del año) le corresponde el 24 de febrero –casualidad histórica que recuerda el inicio de la guerra necesaria en 1895–, en homenaje al obispo de Tréveris, quien a finales del siglo V era conocido por su dedicación a los pobres. El apellido está recogido en la heráldica.

Lo que sugiere la etimología puede asociarse a la personalidad de nuestro general de ejército, quien ha sido un consejero valiente para su hermano Fidel y, como los lobos, ha sido gregario –“dicho de quien está en compañía de otras sin distinción”–, alude a su franca camaradería y carácter campechano –“que se comporta con llaneza y cordialidad, sin imponer distancia en el trato”–; aunque, cuando la vida lo ha exigido, ha asumido las responsabilidades de líder –“persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora”– para nuestro pueblo, nuestras instituciones y gloriosas fuerzas armadas. Sin embargo, hay que decir que su modestia le permitió durante mucho tiempo –aun teniendo las cualidades para ser el máximo líder– mantenerse tras la excepcional figura de su hermano Fidel, de quien siempre ha sido su más fervoroso seguidor.