Patria inicia en cuadro apretado

En busca de articular una red de comunicación que no solo informe, sino que movilice y defienda la verdad de nuestros pueblos

Por. / Alejandra Morejón Fuentes, Héctor Alejandro Castañeda Navarro y Ricardo Rodríguez Gómez

En una era donde los algoritmos parecen dictar el pulso de las naciones, Cuba vuelve a convocar al pensamiento crítico universal. La Habana abrió las puertas este jueves 16 de abril al V Coloquio Internacional Patria, un evento que se ha consolidado como bastión de la resistencia comunicacional del Sur Global y que reúne a 150 representantes de 25 países, entre intelectuales, personalidades y estudiosos del ámbito de la comunicación.

El encuentro internacional evoca el legado y pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario. / Yasset Llerena

La jornada inaugural no pudo tener un escenario de mayor carga histórica. Al amanecer, los delegados e invitados se concentraron en la histórica esquina de 23 y 12, en El Vedado, para conmemorar el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución. Este preámbulo simbólico conectó las luchas del pasado con los desafíos digitales del presente.

Posteriormente, el epicentro del debate se trasladó a la Estación Cultural de Línea y 18, en el mismo municipio, donde el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, dio inicio a las sesiones de trabajo con palabras de bienvenida.

El concepto martiano de “Patria es humanidad” fue evocado por Ronquillo Bello en la inauguración del evento, al que asistió Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República.

El mandatario cubano dialogó en el recinto ferial con una representación de delegados nacionales y expertos extranjeros durante un recorrido por los stands, en los que se exponen libros, carteles, audiovisuales y plegables, como parte de una estrategia de comunicación articulada entre fuerzas progresistas.

El mandatario cubano dialogó con una representación de delegados nacionales y expertos extranjeros durante un recorrido por los stands. / Yasset Llerena

En estos intercambios se conocieron proyectos conjuntos y vías para la difusión de ideas en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos; entre ellas, las expuestas por medios como Russia Today en español, Al Mayadeen, TeleSUR, Sputnik, Prensa Latina, Granma, Juventud Rebelde, y la Radio y Televisión Cubanas.

En sus palabras de apertura destacó Ronquillo Bello la presión que enfrentan las familias, comunidades e instituciones en el complejo contexto actual del país, marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. Sostuvo que solo un pueblo cohesionado, como el cubano, puede resistir y avanzar en tales circunstancias.

Asimismo, denunció las recientes amenazas de la administración norteamericana, capaces —según señaló— de apuntar incluso contra la existencia misma de la especie humana.

Todas estas razones, afirmó, explican la trascendencia del V Coloquio Patria como espacio para el enfrentamiento a la violencia comunicacional, las campañas de desinformación y las narrativas mediáticas promovidas por fuerzas hegemónicas contrarias a la multilateralidad.

Patria se ha consolidado como bastión de la resistencia comunicacional del Sur Global. / Yasset Llerena

En la sesión inaugural, la portavoz de la Cancillería rusa María Zajárova intervino mediante un mensaje transmitido digitalmente. En sus palabras, evocó al Comandante Fidel Castro y recordó una de sus ideas expresadas el 3 de agosto de 1985: “Las ideas no necesitan de las armas en la medida en que sean capaces de conquistar a las grandes masas”.

Como parte de los momentos más destacados de la jornada, estuvieron el panel “Hegemonía cultural y poder digital”, que contó con la participación de María Fernanda Ruiz (Argentina), Pedro Santander (Chile), Renato Rovai (Brasil) y Alina Duarte (México); en él se abordaron las dinámicas actuales de la disputa informativa y la influencia de los entornos digitales en la construcción de consensos sociales.

Asimismo, se presentó el libro Playa Girón en la ONU, que recoge el famoso debate Roa vs. Stevenson, editado por Ocean Sur y dedicado a la que se reconoce como la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina.

El investigador y director ejecutivo de The People Forum, Manolo de los Santos, conversó con Bohemia acerca de las narrativas mediáticas promovidas por fuerzas hegemónicas contrarias a la multilateralidad. / Yasset Llerena

La jornada continuó con el panel “Tecnopolítica: entre el control y la emancipación”, que reunió a la directora de RT en Español, Victoria Vorontsova, mediante videomensaje, y al director del servicio de radio de Sputnik Mundo, Oleg Vyazmitínov, así como a los investigadores Jorge Elbaum (Argentina) y José Luis Granados (México), quienes debatieron sobre el papel de las tecnologías en los procesos políticos contemporáneos.

Igualmente, se presentó el libro Fidel Castro, la visión de un canadiense, del autor Arnold August, como parte de un programa marcado por el intercambio académico y la reflexión sobre comunicación, poder y soberanía informativa.

El Coloquio, estructurado en dos frentes de trabajo simultáneos, desarrolla en su sala central los paneles del día, mientras que en la sala de talleres la teoría atrae a interesados en temáticas diversas. Desde la hegemonía cultural y el poder digital hasta la tecnopolítica y el uso de la inteligencia artificial en la producción radial: Patria concentra contenidos medulares.

Una vez más, el Coloquio trasciende los espacios de la Estación Cultural. Tras concluir la jornada los delegados se trasladaron al barrio “El Fanguito”, en el municipio Plaza de la Revolución, donde el debate se conectó con la realidad social de Cuba.

El guionista, presentador y director del programa ¡Ahí les va! de Rusia Today, diálogo con Bohemia acerca del inapreciable poder del humor político. / Yasset Llerena

Una feria expositiva de funcionamiento continuo y una agenda cargada de presentaciones de libros y disimiles actividades que se extenderán hasta el próximo sábado 18, nutren la primera jornada del coloquio que se perfila punto de partida para articular una red de comunicación que no solo informe, sino que movilice y defienda la verdad de nuestros pueblos.

El evento, que se desarrolla durante el período cubano de receso escolar por la jornada conmemorativa dedicada a la Victoria de Girón, incluye asimismo un amplio programa de espacios y talleres para niños y adolescentes, así como presentaciones artísticas diarias y proyecciones de películas.

Dedicado a la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario, el encuentro internacional evoca su legado y pensamiento, y reúne a personalidades que tuvieron el privilegio de conocerlo en vida.

En un escenario de máxima presión de Washington contra Cuba, Patria reafirma su importancia como espacio de intercambio, articulación de resistencias y fortalecimiento de la comunicación entre fuerzas aliadas; manifestando especial relevancia como plataforma de diálogo, construcción colectiva y defensa de agendas comunes.