Integrantes del encuentro en la capital italiana.
Integrantes del encuentro en la capital italiana.

Piden cese del bloqueo a Cuba

Cubanos residentes en Europa participan en Roma en una marcha de solidaridad con Cuba

Los asistentes al decimoséptimo Encuentro de Cubanos Residentes en Europa (ECRE 2025) realizaron este viernes una marcha de solidaridad en Roma, que también clamó por el levantamiento del bloqueo que el gobierno de los Estados ha arreciado progresivamente, y afecta al pueblo de manera notable.

Está manifestación, convocada para las dos de la tarde -hora local italiana- forma parte de los reclamos que han tomado como práctica los asistentes a las reuniones de ECRE, realizadas anualmente en una sede que los residentes en el Viejo Continente deciden, con el propósito de continuar apoyando a la Revolución.

La inauguración oficial de ECRE 2025, en la mañana de este sábado, estuvo antecedida, de diversas actividades culturales, entre las que sobresalen el Festival Cuba va conmigo, en el que se ofrecieron talleres de bailes y se desarrolló una rueda de casino de gran magnitud, como expresión de que la cultura se lleva en el corazón.

La jornada sabatina comenzó con la inauguración de una muestra fotográfica sobre el Comandante en jefe, con instantáneas tomadas por su hijo Alex Castro Soto del Valle, destacado fotógrafo cubano.

Tras la apertura se realizó un intenso programa, en el que participaron destacadas personalidades radicadas en Europa, pero también de Cuba, las que fueron invitadas para conformar varios paneles que abordaron, entre otros temas:

-Papel de las asociaciones de cubanos residentes en el exterior. Divulgación y defensa de la identidad cultural. «La cultura como escudo y espada de la nación «.

-Vigencia del ideario martiano. Trabajo con las nuevas generaciones. El Proyecto Martí ilumina los Cien años de Fidel. Homenaje al Comandante en jefe en su centenario.

-Afectaciones del bloqueo para los cubanos dentro y fuera del país. Defensa de la identidad y la soberanía. Papel de la solidaridad. Brigada médica cubana en Italia.

