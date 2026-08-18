Playita tierra adentro

Lejos de la costa, en plena geografía avileña, La Playita de Majagua cautiva a miles de visitantes durante todo el año

Aunque no se encuentra en punto alguno del litoral cubano, sino tierra (bien) adentro, a unos 400 metros de la carretera central, entre Jatibonico y Ciego de Ávila, desde tiempos pretéritos se le conoce como La Playita de Majagua.

Más allá de su nombre, el lugar deviene un apacible entorno donde convergen miles de personas a lo largo del año, sobre todo durante la etapa estival, en busca de un refrescante baño de agua dulce, tranquilidad, placer y ofertas.

De eso se encarga ahora la mipyme estatal Complejo Gastronómico Río Majagua, en cuyo seno predominan los jóvenes, tanto en la dirección como en la atención directa al visitante.

De fortuito paso por allí, BOHEMIA no quiso desperdiciar la oportunidad de tomar estas imágenes que comparte gustosamente con sus lectores.

Emocionarse al deslizarse por dentro de ese tubo, directamente al río. Fotos: Pastor Batista Valdés

Nada como un baño fresco en las limpias aguas de La Playita.

Sin duda, un paraje realmente hermoso de la geografía avileña.

Comida criolla a la mano.

Hay quienes prefieren esto.

¿Quién puede resistirse a entornos así?

Ofertas a la vista.

Puente colgante que comunica con las cabañas del complejo.