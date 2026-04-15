Por la unidad y la eficiencia productiva

El 1⁰ de mayo devendrá escenario de reafirmación colectiva frente a las presiones externas y las complejidades económicas actuales

En un contexto de marcadas tensiones económicas y recrudecimiento de las presiones externas, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) convocó a la militancia obrera a protagonizar una gran jornada de movilización nacional este 1⁰ de mayo, bajo la premisa de que la unidad constituye hoy el escudo más importante de la nación.

Osnay Miguel Colina Rodríguez explicó que las complejidades del escenario económico han impuesto variantes organizativas sin renunciar a la esencia movilizadora de la jornada. / Héctor Alejandro Castañeda Navarro

Durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes en la sede nacional de la organización, Osnay Miguel Colina Rodríguez, integrante del Comité Central del PCC y presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, explicó que las complejidades del escenario económico han impuesto la adopción de variantes organizativas que garanticen la realización de la jornada sin renunciar a su esencia movilizadora.

Bajo la consigna “La Patria se defiende”, la conmemoración estará marcada por la condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, y por el homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario.

El dirigente destacó, además, el papel de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) –arriba a su aniversario 50–, cuya labor ha resultado decisiva en la búsqueda de soluciones prácticas para mitigar los efectos del cerco financiero sobre la economía nacional.

Igualmente, subrayó la labor de los trabajadores de la salud, en particular de las brigadas médicas que prestan servicios en el exterior, las cuales –señaló– han enfrentado campañas de descrédito sin mermar su compromiso con la vida y la cooperación internacional.

En otro momento, trasladó un saludo a la clase obrera mundial, cuya solidaridad –expresada en diversas movilizaciones– ha contribuido a visibilizar la realidad cubana y a rechazar las matrices que intentan presentar al país como una amenaza.

Según recoge la declaración dada a conocer por la organización sindical, celebrar el 1⁰ de mayo “es demostrar la unidad de los cubanos y su patriotismo; es volver a romper el corojo como lo hizo Maceo en Baraguá cuando no aceptó una paz sin independencia; es evocar las ideas de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos, trascendental declaración de unidad de varias generaciones de cubanos en torno al proyecto independentista; es defender, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su concepto expresado el 1⁰ de mayo del 2000”.

El líder sindical exhortó a celebrar la fecha en desfiles y actos, en cada colectivo laboral, bateyes, poblados, municipios y provincias, con la racionalidad que ha debido asumirse frente a las restricciones impuestas por el recrudecimiento del bloqueo.

Hizo, además, un llamado a defender el país desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, las termoeléctricas, los hospitales, la cultura y el deporte y demás trincheras de combate.

En ese sentido puntualizó: como parte de las actividades centrales en la capital, se realizará una tribuna abierta en la Tribuna Antimperialista José Martí, a partir de las 8:30 a.m., concebida como espacio de expresión popular para el noble y laborioso pueblo cubano.

En su organización, explicó, se han previsto cuatro puntos de concentración en las calles Paseo, Infanta, el parque Antonio Maceo y la intersección de Prado y Malecón. Desde estos frentes, los participantes de municipios aledaños avanzarán por la avenida Malecón hasta confluir finalmente en la sede del acto.

Según se informó, los trabajadores se movilizarán por sus propios medios, en correspondencia con las condiciones actuales y el carácter organizado de la convocatoria.

Como parte de las celebraciones y la habitual asistencia de representantes del movimiento obrero internacional, Colina Rodríguez informó que tendrá lugar en La Habana una pasantía sindical del 22 al 28 de abril, con la participación de organizaciones amigas; también un Simposio Internacional el cual propiciará el intercambio de experiencias en el ámbito laboral y sindical.

La jornada del 1⁰ de mayo se proyecta, de este modo, como un ejercicio de cohesión en circunstancias complejas, en el que se dan la mano la reafirmación política, la capacidad de adaptación organizativa y el reconocimiento al papel de los trabajadores en la sostenibilidad del país.

Será, una vez más, la oportunidad de reafirmar que la clase obrera constituye el núcleo esencial de la Revolución, una fuerza que no se amilana ante las carencias y comprende que producir es, hoy más que nunca, defender la soberanía nacional.