Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Foto. / Pastor Batista
Foto. / Pastor Batista

Portales en Ciego de Ávila

Pastor Batista

Pastor Batista

Pastor Batista

Pastor Batista

Todos los pueblos tienen su rasgo distintivo.

Los portales son el elemento que más caracteriza a Ciego de Ávila, ciudad cabecera de esa provincia, situada en el centro del archipiélago cubano.

Por esa razón desde tiempos pretéritos el genio popular la bautizó como la Ciudad de los Portales.

Es difícil encontrar una calle donde no predomine ese cálido espacio, antesala del acceso al interior del hogar.

BOHEMIA les ofrece estas imágenes, entre miles que usted mismo puede captar con su lente.

Foto. / Pastor Batista

Teja criolla, madera, portales… usted está en Ciego de Ávila.
Teja criolla, madera, portales… usted está en Ciego de Ávila.
Las farolas acentúan el atractivo de muchos portales.
Vista predominante en la ciudad.
El placer de caminar por los portales.
Mejor caminar por aquí que hacerlo por la calle.
Nuevas formas de gestión a ras de los portales.
También los hay que merecen una restauración.

Comparte en redes sociales:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Te Recomendamos

Actualidades

En Cuba

La bohemia

Historia

Así va el mundo

Ciencia

Deportes

Fotorreportajes

Directorio

Quiénes somos

Contáctenos                  

Suscríbete

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss

Directorio

Quiénes somos

                

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Revista Bohemia. © 2022 . Fundada en 1908

Avenida Independencia y San Pedro. Plaza. La Habana. Cuba. CP: 10691. E-mail: digital@bohemia.cu

Diseñado por Fabián Cobelo y Desarrollado por Raúl Sánchez

 