Portales en Ciego de Ávila

Todos los pueblos tienen su rasgo distintivo.

Los portales son el elemento que más caracteriza a Ciego de Ávila, ciudad cabecera de esa provincia, situada en el centro del archipiélago cubano.

Por esa razón desde tiempos pretéritos el genio popular la bautizó como la Ciudad de los Portales.

Es difícil encontrar una calle donde no predomine ese cálido espacio, antesala del acceso al interior del hogar.

BOHEMIA les ofrece estas imágenes, entre miles que usted mismo puede captar con su lente.

Foto. / Pastor Batista

Teja criolla, madera, portales… usted está en Ciego de Ávila.

Las farolas acentúan el atractivo de muchos portales.

Vista predominante en la ciudad.

El placer de caminar por los portales. Mejor caminar por aquí que hacerlo por la calle. Nuevas formas de gestión a ras de los portales.