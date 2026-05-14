Que el amor siga siendo ley

Mediante el intercambio académico, la participación comunitaria y la resistencia política, la 19na edición de las Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia ratifica el compromiso de Cuba con la justicia social y los derechos humanos

Cuba ha celebrado más de 3 000 matrimonios entre personas del mismo sexo desde la aprobación del Código de las Familias. / Gilberto Rabassa

Con la premisa de que “El amor es ley», el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), presentó la 19na edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia en desarrollo en todo el país del 4 al 21 de mayo. En conferencia de prensa, Mariela Castro Espín, directora de la institución, destacó que el evento –impulsado desde 2008– promueve el respeto a la diversidad y al ejercicio pleno de los derechos de todas las personas mediante la educación integral de la sexualidad.

En esta ocasión, las sedes principales serán las provincias de La Habana y Artemisa, esta última seleccionada estratégicamente para profundizar el trabajo educativo, en un territorio donde el voto negativo por el Código de las Familias, evidenció la necesidad de fortalecer el diálogo social.

El contexto jurídico nacional marca un hito en esta edición, al cumplirse cuatro años de la aprobación del trascendental cuerpo legal. Según trascendió, la implementación de esta norma ha permitido concretar más de 3 000 matrimonios entre personas del mismo sexo y 45 inscripciones de nacimiento utilizando como primer apellido, el de la madre.

Asimismo, se destacaron las nuevas garantías a partir la aprobación de la Ley del Estado Civil y el Código de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, normativas que blindan el derecho a la identidad en Cuba. Estos avances posicionan al país en la vanguardia internacional, en un escenario global donde se perciben retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos.

El programa de actividades, detallado por Mayté Navarro, coordinadora de la jornada, integra eventos académicos, artísticos y de activismo social. Tras la participación del Cenesex en el desfile por el 1⁰ de mayo, las acciones formales iniciaron el día 4 con encuentros comunitarios y deportivos.

El calendario de actividades incluye el X Coloquio Transidentidades, Género y Cultura entre el 12 y el 14 de mayo, un espacio estratégico para debatir sobre las resistencias globales contra la discriminación. El propio día 14, el Teatro América acogerá la Gala Cubana contra la Homofobia y una jornada después se celebrará, por primera vez, el taller “Diálogos del Activismo Trans y Queer Cubano: Uniendo Voces”.

El domingo 17 de mayo tendrá lugar la tradicional Conga Cubana desde el Malecón habanero hasta el Pabellón Cuba. / Gilberto Rabassa

Uno de los momentos de mayor visibilidad será el domingo 17, cuando la tradicional conga cubana recorra el Malecón habanero desde la Piragua hasta el Pabellón, culminando con la Fiesta de la Diversidad. Posteriormente, las actividades se trasladarán a Artemisa los días 20 y 21, con paneles científicos, galas y talleres sobre diversidad sexual en instituciones educativas y jurídicas del occidental territorio.

Las autoridades del Cenesex recalcaron la fuerte dimensión política y de resistencia de las jornadas. El activismo LGBTIQ+ cubano se suma este año a la denuncia del impacto del cerco económico, comercial, financiero y energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.