Radiante luz de candil espirituano

El periódico Escambray pone a disposición de los lectores El Candil que nos acompaña, una valiosa compilación digital de textos que recorren la huella y el legado de Fidel Castro Ruz en Sancti Spíritus

Nada tiene que ver con los continuos y molestos apagones que desde hace meses afectan a todo el país, expresión indiscutible del recrudecimiento del cerco energético norteamericano contra Cuba.

Este Candil es toda luz, brillante oportunidad que el periódico Escambray pone a la vista y a la mano de todos, para conocer un poco más acerca de Fidel en su primer siglo de limpio esplendor humano y político.

Se trata de una interesante compilación firmada por una veintena de materiales publicados por ese rotativo, relacionados con la presencia del Líder de la Revolución cubana en esa central provincia o en torno a otros asuntos acerca de su vida y obra.

Chispazo emitido originalmente por Juan Antonio Borrego Díaz (director del mencionado medio de prensa durante más de 20 años y corresponsal de Granma a lo largo de casi tres décadas). El Candil que nos acompaña tiene la virtud de sintetizar en crónicas, entrevistas, reportajes y testimonios valiosa información, gracias a la reedición, ahora, de Luminaria, antecedida en 2019 por el sello de la Editorial Verde Olivo.

Tal y como sugiere una reciente publicación del propio diario, El Candil… puede ser adquirido en la librería virtual de la plataforma SuperFácil (www.superfacil.net).