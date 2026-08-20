Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss

Radiante luz de candil espirituano

Pastor Batista

Pastor Batista

Pastor Batista

Pastor Batista

El periódico Escambray pone a disposición de los lectores El Candil que nos acompaña, una valiosa compilación digital de textos que recorren la huella y el legado de Fidel Castro Ruz en Sancti Spíritus

Nada tiene que ver con los continuos y molestos apagones que desde hace meses afectan a todo el país, expresión indiscutible del recrudecimiento del cerco energético norteamericano contra Cuba.

Este Candil es toda luz, brillante oportunidad que el periódico Escambray pone a la vista y a la mano de todos, para conocer un poco más acerca de Fidel en su primer siglo de limpio esplendor humano y político.

Se trata de una interesante compilación firmada por una veintena de materiales publicados por ese rotativo, relacionados con la presencia del Líder de la Revolución cubana en esa central provincia o en torno a otros asuntos acerca de su vida y obra.

Chispazo emitido originalmente por Juan Antonio Borrego Díaz (director del mencionado medio de prensa durante más de 20 años y corresponsal de Granma a lo largo de casi tres décadas). El Candil que nos acompaña tiene la virtud de sintetizar en crónicas, entrevistas, reportajes y testimonios valiosa información, gracias a la reedición, ahora, de Luminaria, antecedida en 2019 por el sello de la Editorial Verde Olivo.

Tal y como sugiere una reciente publicación del propio diario, El Candil… puede ser adquirido en la librería virtual de la plataforma SuperFácil (www.superfacil.net).

Comparte en redes sociales:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Te Recomendamos

Actualidades

En Cuba

La bohemia

Historia

Así va el mundo

Ciencia

Deportes

Fotorreportajes

Directorio

Quiénes somos

Contáctenos                  

Suscríbete

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss

Directorio

Quiénes somos

                

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Revista Bohemia. © 2022 . Fundada en 1908

Avenida Independencia y San Pedro. Plaza. La Habana. Cuba. CP: 10691. E-mail: digital@bohemia.cu

Diseñado por Fabián Cobelo y Desarrollado por Raúl Sánchez

 