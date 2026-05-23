Rápida victoria

Por Gerardo Lebredo Zarragoitia
Maestro Internacional
A un alto nivel competitivo, en las partidas de ajedrez clásico o pensadas, es difícil hallar victorias en pocas jugadas. Les presento hoy una de estas excepciones que espero disfruten.
Chipre 2026: Torneo de Candidatos al Campeonato Mundial.
Blancas: Fabiano Caruana (2795)
Negras: Wei Yi (2754)
Apertura: Inglesa.
1.Cf3 Cf6 2.c4 c5 3.g3 g6 4.Cc3 (la apertura Inglesa) 4…d5!? (las negras evaden la simetría 4…Cc6) 5.cxd5 Cxd5 6.Ag2 Ag7 7.Da4+!? (complejiza la posición 7.Cxd5 Dxd5 8.d3; o bien 7.0–0 son caminos más trillados) 7…Cc6 (.7…Ad7 8.Dc4 se ve bien para las blancas) 8.Cg5!? (lo más incisivo, el ajedrez es un juego de amenazas) 8…Cb6!? (aceptando un duelo de compensaciones 8…e6 9.Cge4 Cb6 10.Dd1 De7 sería más firme) 9.Axc6+ bxc6 10.Dxc6+ Ad7 11.Dxc5 (ganando dos peones) 11…h6 12.Cf3 Tc8 13.Da5 Ah3 (pero las negras tienen más desarrollo y mejores piezas) 14.Db5+ Cd7 15.Tg1 (en apariencia solo impide Ag2…) 15…0–0 (15…Ae6!?; o bien 15…Ag4!? eran mejores jugadas) 16.g4! (y hay problemas para Ah3) 16…Tc5? (16…Cf6! aún mantenía una posición incierta, salvando a Ah3 17.Da4 Dc7 18.Tg3 h5 19.Txh3 hxg4 20.Th4 gxf3 con compensación) 17.Db3 Ce5?? (totalmente desacertado, aún era preferible 17…Cf6 18.d4 Tc8 19.Ce5 Dxd4 20.Cxg6 con ventaja) 18.Cxe5 Txe5 19.Cd1! abandonan las negras, Ah3 será capturado.