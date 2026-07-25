Recordando a René

René Alonso García, nuestro Maestro Internacional, de Cárdenas, Matanzas, falleció recientemente. BOHEMIA recuerda aquí una de sus obras sobre el tablero

Por Gerardo Lebredo

Maestro Internacional

Recién ha fallecido René Alonso García, nuestro Maestro Internacional, de Cárdenas, Matanzas. Duro competidor, reputado profesor y entrenador, quién tanto en Cuba como en el exterior mostrara garra y sapiencia. He aquí una de sus agradables obras sobre el tablero.

6th Abierto Llucmajor, España 2017

Blancas: René Alonso García (2346)

Negras: Pablo Almagro Llamas (2456)

Apertura: Peón Dama, defensa India de la Dama.

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 b6 (la firme Defensa India de Dama) 4.a3 (cuida b4, se atribuye su preferencia a Tigran Petrosian) 4…Ab7 5.Cc3 d5 6.cxd5 Cxd5 (dando vida a Ab7) 7.Dc2 Ae7 8.Ad2 0–0 9.e4 (una formación ideal en el centro d4–e4) 9…Cxc3 10.Axc3 Cd7 (pero las negras se han desarrollado rápidamente, incluido el enroque) 11.Td1 Dc8 12.Ad3 Td8 (era preferible el contrajuego inmediato 12..c5!? 13.d5 c4!) 13.0–0 c5 14.d5 exd5?! (necesario era 4..c4! desplazando al ocupante de una peligrosa diagonal) 15.exd5 Cf8 (15…Cf6 16.Tfe1 también era preferible para las blancas) 16.Tfe1 Dc7 17.De2! Ad6 18.g3 f6 (18…Axd5 19.Axh7+ Cxh7 20.Txd5; 18…Te8 19.Dxe8 Txe8 20.Txe8 eran alternativas ventajosas para las blancas) 19.Ch4! Df7 20.Cf5 Axd5? (20…Rh8 era preferible) 21.Dg4! Rh8 22.Ac4! Axc4 23.Cxd6 Txd6 24.Txd6 (ganando calidad) 24…Ab3 25.Df3! Tc8 (25…Te8 26.Txe8 Dxe8 27.Txf6 Rg8 28.Td6 con gran ventaja) 26.Txf6! gxf6 27.Axf6+ Rg8 28.Te7 al menos ganando la Dama, abandonan las negras.