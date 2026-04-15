Redes por Patria

Un taller previo al V Coloquio Internacional Patria reunió, de forma virtual, a profesionales de la comunicación de todo el país para reflexionar sobre el uso estratégico de las redes sociales en la defensa de la verdad

Periodistas, comunicadores y especialistas que desarrollan su labor en el ámbito de la información siguieron la experiencia de tres visitantes argentinos en el cada vez más complejo y desafiante escenario de las redes sociales.

El panel, transmitido por videoconferencia y enlazado con todas las provincias del país, devino preámbulo del V Coloquio Internacional Patria, cuyas sesiones tendrán lugar del 16 al 18 del presente mes.

Según trascendió durante la apertura del taller, el espacio se desarrolla en el contexto del centenario del nacimiento del Líder Histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, y de los 65 años de la victoria de Playa Girón.

En correspondencia con los objetivos de Patria, el taller busca propiciar herramientas, prácticas y experiencias que permitan aprovechar las potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación, así como el uso de las redes sociales en función de defender una verdad –cubana, regional e internacional– que con frecuencia es distorsionada por quienes apuestan por la manipulación y la desinformación.