Restaurado y en su sitio el busto de Maceo en Las Tunas

Había sido dañado semanas atrás en una acción vandálica de elementos antisociales

Luego de su restauración, el busto conserva sus valores formales, estéticos y simbólicos. / Oficina de Monumentos y Sitios Históricos de Las Tunas

Breve, clara y muy precisa, una información ha ocupado espacio en sitios oficiales y redes sociales durante las últimas horas. Se trata de la restitución, al lugar donde siempre estuvo, del busto erigido al Lugarteniente General Antonio Maceo Grajales, prócer cubano del siglo XIX conocido como el Titán de Bronce.

La nota, dada a conocer originalmente por la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos de Las Tunas, explica que, en la tarde de este 21 de septiembre, el mencionado busto volvió a su pedestal en el parque que lleva el nombre del caudillo mambí. Con esta acción concluye el proceso de restauración integral de la obra, realizado por Leonardo Fuentes Caballín, artista tunero de la plástica.

Gracias a la paciente labor de este especialista, ejecutada bajo estrictos parámetros técnicos y de conservación patrimonial, la pieza mantiene sus valores formales, estéticos y simbólicos. De este modo, tanto los habitantes del territorio como los visitantes pueden seguir disfrutando de ella tras haber sido dañada como consecuencia de un acto vandálico ocurrido semanas atrás.

En su comunicado, la mencionada Oficina “agradece la colaboración de las entidades locales, especialistas y vecinos que acompañaron el proceso de restauración, y reitera su llamado a la población para preservar y respetar los bienes patrimoniales, pilares esenciales de la cultura y la historia cubana”. Como se conoce, esta prestigiosa entidad se encarga de preservar, conservar y rescatar los bienes que integran el patrimonio monumental de la provincia.

Las Tunas se distingue por el marcado arraigo a su cultura –en particular a la décima, la música y las tradiciones campesinas, al ser cuna de las Jornadas Cucalambeanas–, así como a la escultura, manifestación de la cual es considerada su capital en el país.