Rutas de su andar durante 30 años

Ideas y proyecciones del equipo creativo empeñado en nutrir el ejercicio responsable del pensamiento crítico, la reproducción de obras y el quehacer artístico aportado por diferentes generaciones

El registro documental y crítico de las artes visuales en Cuba responde a reclamos de artistas, curadores, historiadores del arte, profesores y estudiantes sobre la pertinencia de contar con publicaciones que incluyan en sus páginas el abarcador espectro de la identidad visual expresada en pintura, escultura, cerámica, artes aplicadas, fotografía, grabado, diseño y arquitectura.

Amplio, diverso y abarcador de contenidos es el catálogo de la editorial. / Yasset LLerena

Lo ha ilustrado durante 30 años ArteCubano Ediciones del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. La 33 Feria Internacional del Libro motiva este viaje reflexivo sobre caminos transitados y aconteceres, pues dan fe de la apertura de canales particularizados para el ejercicio crítico, la teoría y la investigación sobre las referidas manifestaciones artísticas.

A partir de estos preceptos, Alain Cabrera, fotógrafo, curador, editor y jefe de redacción de ArteCubano, reflexiona: “¿Cómo se comportan los medios tecnológicos en la creación artística? ¿Qué decir ante el arte y el no arte? Sin duda, la ensayística y el pensamiento crítico son esenciales durante el análisis de discursos plurales y procesos creativos que exigen estudios de obras, autores; la socialización del arte y el mercado considerando el particular ámbito de la artisticidad”.

En estos sentidos, el equipo creativo de la editorial mantiene relaciones con instituciones afines, la Universidad de las Artes y la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Privilegia abrir el universo de opiniones centralizado dentro de la academia y realiza talleres conjuntos sobre crítica de arte.

Alain Cabrera, fotógrafo, curador, editor y jefe de redacción de ArteCubano Ediciones destaca la importancia de salvaguardar la memoria escrita de las artes visuales en Cuba. / Yasset LLerena

Ambas estrategias se complementan con las publicaciones de libros y revistas que influyen en el conocimiento, los saberes y la reflexión de la sociedad. Así lo atestigua el poeta, antropólogo e investigador David López Ximeno al destacar: “Las ediciones de ArteCubano han incluido análisis sobre la racialidad y la estética de renombrados artistas, Lam, Belkis Ayón y Reinaldo López”.

Homenajes, dossiers, dinámicas en espacios expositivos, significativos aportes de expertos enriquecen las celebraciones por los 30 años de ArteCubano. En un texto memorable, hasta la gráfica siempre Che, Korda y el Cartel, el crítico de arte Jorge R. Bermúdez, considera: “Che es un género de la plástica y la gráfica cubanas. Al igual que José Martí, el Guerrillero Heroico se ha ganado espacios permanentes en la cultura visual nacional, con independencia del existente a nivel internacional. Ninguna verificación mejor que la del arte para legitimar una trayectoria de vida que trasciende a nuestro siglo y ofrece renovado testimonio de su vigencia”.

Vistos en perspectiva, volúmenes en formatos impreso y digital incorporan valoraciones sobre los medios tecnológicos en función del arte; además de historiar, clasificar, legitimar estilos y tendencias.

Las páginas de libros y otras publicaciones se ilustran considerando la estrecha relación entre contenidos y formas estéticas. / Yasset LLerena

En particular, despierta la curiosidad de artistas y públicos la sección Rutas Críticas. Es un referente el artista visual, ensayista, crítico de arte y profesor Manuel López Oliva. Alerta releer su artículo Arte y no Arte, entretejidos y antagónicos: “Dos tipos de producciones conviven hoy en el panorama artístico-cubano, aquella que se afirma en la condición verdadera y culturalmente significativa del arte y esa obra que suele alistarse en líneas y maneras de hacer propias de remedos y sucedáneos concebidos en función de los distintos componentes de la demanda mercantil. Ya no se trata de la bifurcación entre un arte representativo y otro no figurativo ni de la existencia de pares tales como abstracto y realista, objetual y no-objetual, relevante y fantástico, testimonial y subjetivo, épico y lírico, intimista y espectacular”.

Alerta: “Debemos cuidarnos de no aceptar como hecho artístico todo cuanto se presente ante nuestra percepción con la vestidura de una sublime o provocadora realización, procedente de alguien que ha sido catalogado o se designa a sí mismo como artista”.

Otro oportuno acierto de Artecubano es la colección Espiral. En ella, libros y multimedias abordan la vida y la obra de creadores cubanos; incluyen en monografías textos, dossier de piezas representativas, cronologías actualizadas, instantáneas personales, caricaturas y recortes de prensa.

Para el poeta, investigador y antropólogo David López Ximeno son esenciales los artículos de fondo sobre la racialidad publicados en la revista ArteCubano. / Yasset LLerena

En el hecho de establecer relaciones comunicativas con los públicos insiste la fotógrafa Maité Fernández. “En Boletines, Catálogos, y libros, las imágenes responden al balance en la interacción de todos los componentes sígnicos-simbólicos”.

Durante la 33 Feria del Libro, la celebración de los 30 años de ArteCubano conlleva a soluciones prácticas en provecho de públicos conocedores, estudiantes y personas motivadas por el disfrute de la cultura artística. Lo manifiesta Leyda Sánchez García, especialista comercial: «La venta de “combos” variados permite unir en diferentes conjuntos catálogos, revistas y libros. Es una opción singular y atractiva pensada como valor artístico y de comunicación:”

Continuará viaje Artecubano presentando sus títulos en comunidades, plazas e instituciones donde es posible favorecer relaciones de intercambio de los diferentes artistas entre sí, y entre ellos y espectadores-lectores para ampliar el ver y el conocer las artes visuales en Cuba.