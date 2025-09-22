Sancti Spíritus se higieniza

Además de embellecer su entorno urbano defiende la salud y la vida

Para curiosidad de quienes transitan por Sancti Spíritus, hacia el Oriente o rumbo al Occidente de Cuba, la ciudad se ha visto envuelta durante las últimas horas en tareas de higienización que involucran a numerosas personas y a medios de diferentes organismos.

La guerra sin tregua contra las malas yerbas y poder cortarle paso a la suciedad, en general, vuelve a cobrar fuerza, tras la convocatoria de las máximas autoridades del territorio, el movimiento obrero en centros de trabajo y las organizaciones de masa.

No se trata, sin embargo, solo de embellecer aún más el entorno urbano, sino también de eliminar vectores asociados a vertederos y a otros espacios, con el correspondiente riesgo que implican para la salud y la vida. Se trata de seguir haciéndolo con sistematicidad y con calidad.

Estas imágenes sintetizan parte de las labores realizadas en varios puntos de la cabecera provincial.

Lo importante es impedir que la mala yerba asome la cabeza. / Pastor Batista

En algunos puntos la labor ha sido intensa. / Pastor Batista

A machete, con tractor y con voluntad. / Pastor Batista

Esta es una de las labores más necesarias en una ciudad. / Pastor Batista Esta es la respuesta que no siempre ofrecen todos los centros de trabajos y viviendas familiares. / Pastor Batista