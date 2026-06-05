Sancti Spíritus va por más… Ecomóviles

La intención es fabricar otros 50 para continuar aliviando la transportación urbana de pasajeros

Vuelven los Ecomóviles de factura espirituana a atraer la pupila nacional. La provincia se dispone a fabricar otros 50 microbuses para seguir mejorando la transportación de pasajeros en la compleja situación que impone el cerco energético.

Reiniciar esta producción anima a los espirituanos. / Pastor Batista

La información fue ofrecida por José Lorenzo García, delegado del Ministerio del Transporte en el territorio, quien añadió que el reinicio de esa producción es resultado del nexo entre el Fondo de Desarrollo del Transporte Público (FDTP) del MITRANS y la Empresa Militar Industrial Francisco Aguiar Rodríguez, ubicada en Sancti Spíritus.

Hasta ahora, la entidad ha fabricado una cantidad similar de esos útiles equipos, el grueso de los cuales ha estado funcionando en la cabecera provincial y en municipios como Trinidad, Yaguajay y Cabaiguán, en los que se cubren rutas de alta demanda.

Los Ecomóviles no emplean diésel o gasolina, sino electricidad, expresión del necesario cambio de matriz energética hacia el cual debe avanzar cada vez más el transporte cubano.

El programa prevé disponer de un sistema que permita cargar los vehículos con aprovechamiento de la limpia e inagotable energía solar.