Sendas de la justicia

El diálogo con dos expertos y los resultados del Congreso Internacional Juriscuba 2026, distinguen los caminos del sector jurídico

Es común el debate entre juristas. El intercambio de criterios es parte de esa profesión. Del consenso, casi siempre gana la imparcialidad, la justicia.

Leonardo Pérez Gallardo (al centro) y Olga Lidia Pérez, recibieron la Orden al Mérito Notarial de Primer Grado. / Ricardo R. Gómez Rodríguez

Ellos, de manera cooperativa, evalúan el cumplimiento de leyes, las posibilidades de la aplicación de las nuevas tecnologías, el acatamiento del debido proceso y garantía de los derechos ciudadanos.

Durante la Quinta edición del Congreso Juriscuba 2026, circunstancia que aprovecha BOHEMIA para conversar con el doctor en Ciencias Jurídicas Leonardo Pérez Gallardo. Él fue merecedor del Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes en el año 2024. En el reciente cónclave le otorgaron la Orden al Mérito Notarial de Primer Grado.

Leonardo tiene un acento algo peculiar, quizás con una “s” y una “g” bastantes pronunciadas. Es máster en Derecho Privado por la Universidad de Valencia, España, Profesor Titular de Derecho Civil y Notarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana; además, preside la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia.

En el diálogo resaltó la fuerte presencia en el cónclave de los perfiles notarial, del registro de la propiedad, el civil y de quienes se encargan del asesoramiento, esta última, una de las misiones más importantes del Ministerio de Justicia (Minjus).

Se refirió a dos normas, aprobadas en el 2024 y 2025, las cuales fueron objeto de amplias discusiones. Una es la nueva Ley del Notariado, que entró en vigor el 7 de enero de 2026; y la otra, la Ley del Registro del Estado Civil, con validez a partir del actual año.

“En ambos casos, se introduce algo moderno: la posibilidad de autorizar copias con firmas electrónicas y la libre circulación de los documentos públicos notariales o consulares, eliminándose la legalización ulterior en el Minjus”, explicó.

Según fuentes consultadas, la reciente digitalización del Registro Civil ha permitido procesar de forma automática y expedir más de 3 millones 316 000 certificaciones, así como tramitar unos de 8 200 documentos electrónicos para el tráfico jurídico, eliminando filas de espera.

En el intercambio con Peréz Gallardo, éste significó las nuevas dimensiones otorgadas al notario, con actuación en el ámbito extrajudicial, novedosas competencias en cuanto al derecho familiar y en terreno mercantil, al aportar garantías jurídicas.

“En cuanto al ámbito registral civil, se trata de una de las normas que más modernizan la actuación en esa esfera, porque se pasa a un folio único; es decir, a una inscripción única de cada ciudadano, donde consignarán todos los actos relativos al estado civil de las personas, siempre utilizando el plano digital”, comentó el experto.

Valoró estos avances como significativos, por las posibilidades de agilizar la tramitación y ofrecer mayor seguridad jurídica y certeza en la actuación.

Opinamos que un reto en estos ámbitos sería satisfacer siempre a los clientes cuando salgan de un despacho,o luego de finalizar un trámite.

Quien se acerca a los servicios jurídicos siente el peso de uno o varios problemas sobre sus hombros. Quedaría el deber de hacerle la vida más llevadera.

Enseñanza y soporte Ibérico

Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y del Consejo General de Gestores Administrativos de España. / Ricardo R. Gómez Rodríguez

Otra voz autorizada en esta rama es la de Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y del Consejo General de Gestores Administrativos de España.

Sus aportes son valiosos tanto en la enseñanza didáctica como en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información en el sector en Cuba, país visitado por él frecuentemente.

El eminente letrado resaltó la importancia de poder escuchar en este cónclave en La Habana las diferentes opiniones de juristas de distintas naciones.

También abundó acerca de la posibilidad de mostrar los avances de Cuba en materia de Derecho y los éxitos del Minjus en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, sobreponiéndose a problemas de suministros.

–El aporte de ustedes ha sido esencial en esos pasos en cuanto a colaboración y superación.

–Nosotros lo que hemos hecho es poner los medios. Quienes proporcionaron la ayuda son los funcionarios del Minjus. Ellos con un trabajo intenso y diario lograron un proceso, para muchos, imposible. Estamos hablando de escanear todos los registros civiles y ahora proceder a digitalizarlos.

“Evidentemente hemos ayudado, sí, pero nosotros solo hemos puesto el material. De no haber esa mano de obra, persistencia y voluntad del gobierno de sacar esta obra adelante, de nada hubiera servido el esfuerzo.

“Uno puede traer toneladas de máquinas informáticas, toneladas de tarjetas de memoria, las cuales serían simplemente “hierro”, de no existir personas que las trabajen, apliquen y pongan en producción”.

Momento decisivo

El Premio Nacional de la Sociedad del Notariado Cubano 2025 lo recibió Marta Fernández Martínez. / Ricardo R. Gómez Rodríguez

A estas opiniones de entendidos en la materia, acerca de las realidades del entorno de Juriscuba 2026, sería prudente añadir las circunstancias en las cuales tuvo lugar, por ser instantes complejos para el país, según explicó en las sesiones Rosabel Gamón Verde, titular del Minjus.

Ella se refirió a la presencia de unos 360 delegados e invitados de 19 instituciones, procedentes de 11 países.

Igualmente patentizó que fortalecer las ciencias jurídicas y perfeccionar el ordenamiento no es un ejercicio académico, sino un imperativo de seguridad nacional, acto de defensa de la verdad histórica y del derecho de los pueblos a decidir su destino.

Al referirse al cumplimiento del Cronograma Legislativo recordó que, desde la proclamación de la Constitución de la República en 2019, fueron aprobadas 188 normas de rango superior, incluidas 58 leyes y 130 decretos leyes, estableciendo las bases para el funcionamiento de las instituciones, la protección de derechos ciudadanos y la operación de los nuevos actores económicos.

El eje central de Juriscuba 2016 fue “La cultura jurídica como garantía de los derechos constitucionales” y el encuentro estuvo dedicado al Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Los números pudieran parecer fríos al tratarse estos temas, pero es válido saber que en el certamen tuvieron lugar 11 intervenciones especiales, seis conferencias y los asistentes presentaron 63 ponencias y constituyeron 11 paneles.

El Premio Nacional de la Sociedad del Notariado Cubano 2025 fue entregado a la doctora Marta Fernández Martínez, quien recibió en su vida 29 galardones; es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, presidenta de su Comité Científico, ponente en más de 150 encuentros nacionales e internacionales en diferentes países, autora de unos 90 artículos y profesora de 80 cursos o programas.

El cónclave permitió confraternizar y aprender acerca de las ciencias jurídicas, entre mujeres y hombres de leyes.

Al decir de la ministra del ramo: … “del fructífero intercambio, se ratifica que la solidez de las instituciones y la eficacia de la ley dependen de una cultura jurídica crítica, ética y participativa, sostenida por un colectivo comprometido con el servicio al pueblo”.