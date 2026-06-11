Tomar de la mano a los más necesitados

Proceso de caracterización y digitalización de perfiles en todo el país sienta bases para poder concretar mejor la ayuda que requieren las personas y hogares más vulnerables

El país está cerrando un paso de alto impacto: la caracterización y digitalización de perfiles priorizados; es decir, de personas y hogares vulnerables.

Tener ese control, al dedillo, deviene base para poder “llegarles”, en cada lugar, a los realmente más necesitados en medio de esta compleja coyuntura que vive la nación.

Profundamente humano, el proceso demandará a partir de ahora mucha más precisión, sensibilidad humana y seguimiento, para que nada ni nadie tuerza la muy noble intención de ese empeño.

Acerca de ello reflexionaron hace apenas unas horas los integrantes del Consejo de gobierno en Sancti Spíritus, en sesión que contó con la presencia de Idalmis Álvarez Mendive, viceministra de Trabajo y Seguridad Social.

Que los espirituanos hayan sido los primeros del archipiélago en terminar dicha caracterización –con todos sus municipios digitalizados– no significa que todo esté resuelto.

Ese es apenas el cimiento o punto de partida para concretar, desde ahora, las acciones correspondientes en los 78 consejos populares del territorio.

La relación de casos no es pequeña; supera los 25 000. La ayuda que merecen y esperan tal vez no resolverá todas sus necesidades, pero es obvio que sí puede contribuir a aliviarlas.

Esa cifra es resultado de una labor directa, de terreno, hogar por hogar, para la cual fueron capacitados y tomaron parte, de alguna manera, las direcciones de las Asambleas y Consejos de Administración, comisiones de atención a políticas sociales, grupos de atención a ellas y grupos comunitarios, incluidos, desde luego, los siempre vitales trabajadores sociales y delegados de circunscripción.

De manera que el trabajo del municipio se torna decisivo en aras de la justeza y transparencia que debe caracterizar a esa medida del país, encaminada a concretar acciones de atención y ayuda a personas mayores de 60 y 65 años, niños menores de cinco años, bajos de peso o talla, con enfermedades crónicas, madres con tres hijos o más, personas encamadas…

Las deliberaciones muestran el carácter abierto o dinámico del proceso.

Con sus lógicas vulnerabilidades, el universo de adultos mayores crece. /Pastor Batista

Por ejemplo, hay casos de personas que, aun dentro del rango etario, no presentan el mismo grado de vulnerabilidad o de urgencia comparadas con otras, por devengar más de 4 000 pesos, realizar actividades informales que les generan ingresos, tener vínculo laboral o de estudio, en tanto otros han cambiado de lugar de residencia o han fallecido; sin embargo, podrían ser incluidas en la relación, no solo como resultado de una revisión exhaustiva de cada caso, sino también en dependencia de las potencialidades, niveles de producción y disponibilidad de recursos del municipio.

El propósito está claro: asistir a los más necesitados, a quienes más están sintiendo el peso de la situación actual.

Por ello la vicetitular del ministerio exhortó a revisar constantemente el listado, para obrar con el mayor sentido de justicia posible y nadie quede excluido.

La caracterización y digitalización de esos perfiles permite conocer quiénes son los más vulnerables, las causas y dónde están. No hay, por tanto, margen consciente para cometer errores o dejar a alguien desprotegido o desamparado.