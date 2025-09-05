Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss

Tras la partida

Vuelve el lente de BOHEMIA a la legendaria Playa de Cunagua, ubicada al norte del municipio Bolivia, provincia Ciego de Ávila (así se le conoce desde tiempos remotos), no para captar ahora el alegre ajetreo de cientos y miles de bañistas que acuden a pasar el día o de numerosas familias que permanecen allí durante semanas a lo largo del verano, alojados en casas tan rústicas como hospitalarias…

Esta vez el centro de interés está asociado a la mezcla de belleza con nostalgia; así va quedando envuelto ese poblado, cuando la etapa estival cierra telones y niños, jóvenes, adultos de todas las edades retornan al lugar donde viven para reinsertarse en sus mundos de estudio y de trabajo.

Da tanto gusto disfrutar también este sosiego y hasta deseos de quedarse ahí se siente en septiembre y más allá de él.

Suscríbete

