Tributo desde todos los rincones

Otra vez el 7 de diciembre calando muy profundo, pecho adentro, en toda Cuba.

Y la gente saliendo temprano de sus casas para asistir a la patriótica peregrinación que los cubanos realizamos desde 1989, cuando el país acogió en su regazo los restos mortalmente inmortales de los internacionalistas caídos en cumplimiento de honrosas misiones de solidaridad en otras tierras del mundo.

Y presentes no solo las principales autoridades políticas y gubernamentales de todas las provincias y municipios, también integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, de las organizaciones de masas… pero sobre todo madres, padres, hijos, nietos, abuelos, esposas, hermanos, vecinos de los héroes cuyos restos reposan en panteones diseminados por todo el Archipiélago.

Aquí, algunas imágenes espirituanas de ese hermoso tributo convertido en tradición.

Salva de respeto por los héroes. / Pastor Batista
En toda Cuba, tributo. / Pastor Batista
Presentes las nuevas generaciones. / Pastor Batista
Presentes las nuevas generaciones. / Pastor Batista
Solemnidad y virtuosismo en el tributo de pueblo. / Pastor Batista
Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en Sancti Spíritus, conversa con familiares de los caídos. / Pastor Batista
A los héroes se les recuerda sin llanto… / Pastor Batista

