Trinidad abraza a Fidel en nombre de toda Cuba

Mezcla de júbilo por los 99 años del Comandante en Jefe y su protagonismo para desarticular, allí mismo, en idéntica fecha, una conspiración organizada desde el exterior contra Cuba

Hace 66 años, precisamente un 13 de agosto (año 1959), en Trinidad Fidel encabezó personalmente las acciones que permitieron desarticular una operación contra Cuba, organizada por el tirano dominicano Rafael Leónidas Trujillo, en contubernio con la CIA y el gobierno de Estados Unidos, para realizar una invasión que supuestamente tendría como respaldo un levantamiento armado interno.

Los trinitarios acudieron a su aeropuerto para rendirle homenaje al Comandante en Jefe por su cumpleaños 99. / Pastor Batista

Este miércoles, como colofón de una patriótica peregrinación hasta el Aeropuerto Alberto Delgado, de esta ciudad, una nutrida representación del pueblo trinitario le rindió tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, no solo por su protagónica actuación aquel día, sino también por los 99 años de su nacimiento, festejado por Cuba entera.

La concentración abrió paso al programa de actividades que desde ahora estarán desarrollando los espirituanos hasta el 13 de agosto del venidero año, para celebrar el centenario del natalicio del Comandante en Jefe.

Al encuentro, realizado en el mismo escenario donde fue neutralizado el complot, asistieron participantes en la acción, familiares de trinitarios caídos allí y pueblo en general.

La ocasión devino momento propicio para entregarles el carné del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas a militantes de nuevo ingreso a ambas organizaciones; recibieron reconocimientos las empresas, organismos y entidades con mejores resultados en la última etapa y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana otorgó carné a miembros que se incorporan.

En nombre de todos los jóvenes y de la población en general, Rayma María Lascaiba, dirigente de la UJC trinitaria, expresó que ser Fidel no es asunto de una consigna ni de discursos, es de acción concreta en cada lugar y afirmó finalmente: “Si la generación del centenario no dejó morir al Maestro, la nuestra tampoco dejará morir a Fidel.”