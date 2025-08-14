Un lugar lleno de historia

El cumpleaños de Fidel es una celebración perdurable, tocada con los reflejos de la luz martiana. Desde hoy, el mundo entra en el año de su centenario. La casa donde nació Ángel Castro en Láncara, Galicia, museo símbolo de amistad y tributo

Me dijo Arlenz, una amiga, que en la casa de Láncara, donde nació -hace casi 150 años- y vivió Ángel Castro Argiz, todo permanece igual; “es como si el tiempo no hubiera pasado sobre aquellas piedras que, silenciosamente, han resistido, y se mantienen en pie, como historia viva”. Es el hogar de sus antepasados, que en 1992 Fidel quiso conocer, mientras cumplía una visita a esa región española, invitado por Manuel Fraga Iribarne, presidente de la Junta de Galicia, entre 1990 y 2005.

Y cuentan los que allí estuvieron, 33 años atrás, que el Comandante en Jefe pudo apreciar las historias que le había contado su padre -sí, porque Ángel era su progenitor y el de Ramón, Juanita, Raúl, Emma y Ángela María, frutos de su matrimonio con la pinareña Lina Ruz- acerca de las humildes condiciones en que había vivido. Dicen que Fidel, lloró de la emoción y manifestó sentirse orgulloso de ser descendiente de gallegos.

Cumpleaños 98 de Fidel

Arlenz Areán Rosales, una de las fundadoras del Proyecto Martí ilumina los Cien años de Fidel. / Yasset Llerena Alonso

Este fue el lugar seleccionado por el Consulado General de Cuba en Santiago de Compostela, en colaboración con la Asociación de Amistad Láncara-Cuba, y con el apoyo de la Diputación de Lugo, el Ayuntamiento de Láncara, las Asociaciones de Cubanos Residentes en Europa para recordar el aniversario 98 del natalicio de Fidel.

Hace hoy un año que en ese pequeño municipio de apenas 2 500 habitantes, se dio a conocer el Proyecto Martí ilumina los Cien años de Fidel, que ha estado incrementando, en primer lugar, la solidaridad con el envío o traslado de donativos -medicamentos, material gastable y otros recursos para hospitales; semillas de cultivos varios y muchos más- a Cuba; y desde el 13 de agosto de 2024, contribuyendo a la reparación de bustos del Maestro, para lo cual facilitan la pintura y otros materiales, además de semillas para la siembra de rosas blancas en los jardines que rodean esas áreas martianas, de modo que, como hasta ahora, junto con el homenaje al Líder histórico de la Revolución, por su centenario, se esté rindiendo tributo al Apóstol.

Arlenz Areán Rosales es una cubana que reside en Bélgica. Fundadora del proyecto Martí ilumina los Cien años de Fidel, es también la presidenta de la Asociación Ardor Cubano, organización radicada en Bruselas, y es la vicepresidenta de una de las primeras agrupaciones solidarias por la liberación de los Cinco Héroes, creadas en Europa -y creo que en el mundo-, de los cubanos en el exterior: Cuba-Bel (Cuba-Bélgica).

En la presentación del proyecto estaba con sus compañeras Luz Marina Torres Valiente, quien vive en Holanda, Bárbara Marín Prada, de España y Niurka Pico Parra, de Italia. “Además de enaltecer las figuras de Martí y Fidel, se destacó la labor a desarrollar en los dos años y reclamamos el cese del despiadado bloqueo de Estados Unidos a Cuba junto con la salida inmediata de la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo”, preciso Arlenz

Otro escenario

En la celebración del 98 cumpleaños de Fidel, se presentó el Proyecto Martí ilumina los Cien años de Fidel. / CubaMinrex.

Este 13 de agosto Arlenz no estará en Láncara, porque asuntos familiares demandan su presencia en La Habana, adonde trajo maletas solidarias con jeringuillas para el laboratorio del Instituto de Oncología y Radiobiología, así como importantes donativos destinados a hogares para niños sin protección parental.

Mientras hablaba recordó que durante la pandemia: “mandamos muchas cosas a Cuba. Sabemos que no es suficiente, pero es algo. Después, enviamos o trajimos miles de jeringuillas destinadas a la campaña de vacunación contra la Covid-19.

Son incontables las acciones en las que han participado los cubanos residentes en el exterior. En los primeros tiempos ella iba y venía regularmente. Vivió en Madrid y Barcelona. Más tarde se radicó en Bélgica y, cuando comenzó la campaña por la liberación de los Cinco Héroes, se incorporó a la noble causa. Trabajó intensamente por toda Europa, dando a conocer la situación de los cubanos encarcelados injustamente en Estados Unidos. En esta actividad se mantuvo hasta el regreso de los cubanos, en diciembre de 2014.

Foto. / CubaMinrex

“Si algo me place es que a esta pequeña Isla nunca le falta el gesto solidario. Es cierto que vivimos en el exterior, pero aquí están nuestras raíces. Creo que desde muy chica he practicado esa suerte de desprendimiento que nos engrandece. Siempre he sentido como mío el dolor ajeno. En el segundo grado escolar aprendí de memoria Los zapaticos de rosa, de José Martí. Y recitaba el poema en todos los actos; hasta en mi forma de actuar estaba como aquella niña.

“Si había en el aula una compañerita, le dejaba mis zapatos, y me llevaba los de ella. Está claro que eran sentimientos formados en casa, porque en materia de bondad no podemos practicar sentimientos que no nos han inculcado. Hubo un momento en que los compañeritos comenzaron a apodarme Pilar”.

—¿Cómo se siente al saber que es parte de esos cubanos que con sus maletas solidarias contribuyen a aliviar problemas?

—Muy útil. Lo más importante es que no me siento emigrante, como dicen muchos. Me siento como esa cubana que, por alguna razón, se fue a vivir al exterior, mas aquí tiene su corazón, un corazón lleno de orgullo cuando puede rendir homenaje al Apóstol y a Fidel desde cualquier lugar del mundo, haciendo suya la máxima martiana de que Patria es Humanidad.