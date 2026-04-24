Un pelotero que dijo no

Es “un Shohei Ohtani cubano”, el capitán y cuarto bate villaclareño Mailon Tomás Alonso Toledo, quien abre de nuevo otra arista en el debate sobre nuestro béisbol

Hay ausencias que se entienden. Y otras desconciertan. Quiero hoy retomar el comentario BÉISBOL: Un eterno debate, de mi colega Giovanni Martínez, publicado hace pocas horas aquí mismo en BOHEMIA Digital.

Giovanni proponía –con razón– mover en el futuro la Liga Élite a otra fecha, para que los mejores del país puedan jugarla y no coincida con sus contratos en el exterior. Una idea sensata en un momento en el cual casi todos nuestros talentos están repartidos por estadios ajenos, cumpliendo compromisos muy necesarios e inevitables.

Imagen captada en un momento informal tras un juego. / Cortesía personal.

En su texto aparecía una lista de 28 nombres: Liván Moinelo, Raidel Martínez, Ariel Martínez… figuras hoy más internacionales que domésticas.

Pero el asunto, como casi siempre en el béisbol cubano, es más complejo. Y más revelador. Acabo de conocer un caso que rompe el patrón. No debe ser el único. El villaclareño Mailon Tomás Alonso Toledo, jugador de ocho Series Nacionales, decidió no participar en la Liga Élite, aunque no tiene contrato en el exterior. Una negativa que no encaja en la narrativa habitual y obliga a mirar más hondo.

Él tiene una característica en común –salvando las enormes diferencias con el mejor pelotero del planeta– con el japonés Shohei Ohtani, campeón de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles: juega en el jardín derecho, es decir, batea, y también… ¡lanza (él todo a la derecha)!

Es el capitán y cuarto bate del voluntarioso equipo de Villa Clara; su promedio histórico a la ofensiva es de 281 (y 335 en la fase regular de la última Serie Nacional); 10 juegos salvados de por vida en funciones de cerrador, y lleva el número 19 en la espalda, el mismo de leyendas como Urbano González y Wilfredo Sánchez.

No es un improvisado ni un desconocido: es un pelotero hecho, con oficio y presencia.

Escuchar…

Una nota en el periódico Granma, firmada por Miguel Manuel Lazo, lo retrató con una frase definitoria mejor a la de cualquier estadística: “Lo que sí podemos asegurar es que Mailon Tomás no olvidará el juego de ayer, ante su público, fue pieza clave desde el box y el cajón de bateo; de ahí que nos preguntamos si es un bateador que se sube al box o viceversa”, escribió en la edición del pasado 23 de octubre.

Y no es solo eso:

Hay quienes han hablado de algo también importante. En la reciente racha de juegos suspendidos en la cual Villa Clara estaba obligada a ganar casi sin margen de error para colarse en cuartos de final –y lo logró–, Mailon tuvo un desempeño admirable: jonrón contra el lanzador avileño Yunior Batista (equipo Cuba en la Serie de las Américas de Caracas-La Guaira 2026); 10 hits en ese tramo decisivo (el de mayor producción), cuando cada turno era una cuerda floja y cada carrera podían significar la vida o la muerte deportiva.

Todo esto lo contamos también en BOHEMIA, en la crónica ¡Campeones (de la mente positiva)!, porque aquella clasificación tuvo algo de épica silenciosa, de resistencia mental, de béisbol jugado con la espalda contra la pared.

Sin embargo, aquí está: un jugador útil, experimentado, en plenitud, que no se va al exterior… pero tampoco juega este torneo ya muy próximo (arrancará el 2 de mayo).

Todos lo sabemos, al periodismo también le toca recordar: el béisbol cubano vive retrocesos sostenidos.

Y situaciones como esta –las que no encajan, no responden a la lógica habitual, no se explican con una sola frase– deberían ser prioridad para quienes hoy intentan sostener un deporte antes orgullo y ahora interrogante.

Mailon, y quienes como él toman decisiones que no siempre anticipamos, merecen se les mire de cerca. Y se les escuche.