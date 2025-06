Una pregunta difícil

¿Cuáles pudieran ser los cubanos más importantes del taekwondo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

“Es muy temprano para vaticinar con certeza qué cubanos estarán en Los Ángeles 2028. Sabemos que es difícil, pero aspiramos a ganar de nuevo medallas”, así nos respondió el comisionado nacional, Iván Fernández, séptimo dan, con su habitual agilidad, en diálogo reciente con BOHEMIA.

“El taekwondo solo puede clasificar a cuatro atletas: dos mujeres y dos hombres”, explicó. “Tuvimos tres ciclos olímpicos sin incluir chicas, pero lo logramos para París 2024 con Arlettys de la Caridad Acosta Herrera, de Villa Clara. Ella sigue siendo la de mayor proyección en el femenino pensando en Los Ángeles 2028”.

En la estrategia trazada se señalaron cuatro figuras con reales opciones de clasificar, pues las otras tres estuvieron muy cerca también para París.

Rozó la clasificación

“Voy a mencionar a las que tienen más posibilidades, sin orden de prioridad”, aclaró. “Por ejemplo, nuestra 49 kg, Marlyn Pérez Escalona, de Holguín, rozó la clasificación en un torneo en República Dominicana. Creemos que en este ciclo puede lograrlo.

“Marlyn ha crecido notablemente, sobre todo en experiencia competitiva. En los pocos eventos donde compitió brilló. Es campeona del Open de La Habana, Costa Rica y República Dominicana”, comentó.

Oro

“También está Tamara Robles Revé, de Holguín, en 57 kg, otra división olímpica. Puede ser una opción, según evolucione.

“Fue campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018. No tuvo un buen ciclo olímpico anterior y por eso apostamos por Marlyn, que venía creciendo con fuerza. La decisión resultó acertada”.

Olímpica

“La tercera es Arlettys Acosta, de +67 kg. Aunque pesa menos, para París 2024 los análisis indicaron que tenía más opciones en esa categoría para obtener un cupo continental… y se incluyó. Clasificó directa y peleó bien, aunque sin medalla. Pero conseguimos el objetivo de volver con mujeres al tatami olímpico después de 12 años. Eso nos quitó un gran peso de encima.

“Con ella trabajamos fuerte con Medicina Deportiva para aumentar su masa muscular activa y que pudiera enfrentar rivales de ese peso en Cuba. Nunca había combatido en +67, fue directo… Lo hizo muy bien, nos dejó satisfechos”.

Un descaro

“La cuarta es Elianet María Crespo Hernández, también en +67. “Crespo estuvo primera en el ranking continental sub-22 hasta hace poco, pero en México le ‘arrebataron’ el combate ante la local. Ya le han hecho eso dos veces. No suelo quejarme del arbitraje, pero aquella pelea fue muy amañada, un descaro.

“Ahora es tercera del ranking y tiene grandes chances para los Segundos Juegos Panamericanos Juveniles en Asunción. Allí puede aspirar a medallas de cualquier color, algo valioso para nosotros, que apenas salimos a entrenar fuera del país por falta de recursos. Nuestro mayor capital es humano: bien formado, preparado en teoría, metodología y pedagogía. Es lo que nos sostiene y nos permite brillar cuando tenemos la oportunidad”.

He tecleado ya unos 60 renglones. Y todavía me falta el equipo masculino. Para no agotar a los lectores con este imaginario combate, hoy lo dejaré en el tintero.