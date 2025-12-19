Unidad, continuidad y resistencia creativa

De forma realista el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su Décima Legislatura, evaluó la marcha de la economía y la sociedad cubanas, con la asistencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución

Cómo producir más alimentos con los mismos recursos, reducir precios, potenciar exportaciones, sustituir importaciones, y resolver el problema de los molestos apagones, del déficit de agua, de la compleja situación del transporte, estimular aportes científicos…el debate cotidiano del pueblo en calles, talleres, laboratorios, hospitales, escuelas e industrias ahora se trasladó al Parlamento.

Al Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su Décima Legislatura, en la sala principal del Palacio de las Convenciones capitalino, asistieron diputados residentes en La Habana, los del resto de las provincias lo hicieron mediante videoconferencia. En la clausura, estuvo presente el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución.

Fue precisamente Raúl el protagonista de un hecho ocurrido en un sitio conocido como Cinco Palmas, entre cañaverales y palmas nuevas, en fecha similar a la de la reunión, el 18 de diciembre del año 1956.

Entonces, en la Sierra Maestra, tuvo lugar el reencuentro con su hermano de vida e historia Fidel Castro. La confirmación de poseer juntos siete fusiles, luego del combate desigual de Alegría de Pío, fue expresión de la convicción permanente de los cubanos, de que allende los conflictos y obstáculos, siempre vencerá la seguridad de que ¡Ahora sí ganamos la guerra!, como expresara entonces Fidel.

Brújula y guía deviene aquel instante, al cual se refirió al resumir las sesiones Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, y también en varias oportunidades, Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP y del Consejo de Estado.

Reflexiones de Díaz-Canel

¡Aquí no hay espacio para el derrotismo!, aseguró Díaz-Canel en las conclusiones. /RRGR

Al referirse a la situación actual Díaz Canel aseguró que los diputados en sus intervenciones fueron realistas y autocríticos, pero también reafirmaron la confianza en la capacidad de resistencia y victoria del pueblo cubano, porque “¡La patria no se rinde!”, sentenció.

Instó a seguir el principio de unidad, continuidad y resistencia creativa; unidad en torno al Partido, a la Revolución y al ideario marxista, martiano, fidelista. Continuidad del legado histórico y de la obra que construimos y resistencia creativa para, en medio de las carencias, crear, innovar y salir adelante.

Señaló como nadie en Cuba necesita que le expliquen que la economía está en tensión: se siente en las colas, en el bolsillo, en el apagón, en el transporte que no llega y en el plato de comida que se encarece. Venimos de años de decrecimiento del producto interno bruto, alta inflación, desabastecimiento, crisis energética y caída de ingresos externos, precisó.

El mandatario comentó cómo en las comisiones, que precedieron a la sesión plenaria, hubo un intenso debate sobre la urgencia de incrementar la producción nacional para posicionarla como un pilar fundamental en el despegue económico.

Opinó que esa producción está lastrada por distorsiones, insuficiencias y trabas burocráticas que no acabamos de erradicar, y un país cuyas finanzas son perseguidas con saña y que está obligado a gestionar con la máxima eficiencia sus ingresos en divisas para enfrentar los problemas con los combustibles, las inversiones en la generación térmica, en la industria de medicamentos, en el transporte público, entre otros ámbitos.

El presidente cubano recordó cómo el Onceno Pleno del Comité Central del Partido expuso con total crudeza la situación económica y, al mismo tiempo, trazó un método de trabajo: estabilización macroeconómica, corrección de distorsiones y reimpulso productivo, no como consignas, sino como sistema de decisiones concretas, con plazos y responsables.

Y añadió: “Allí insistimos en tres ideas que hoy aquí ratificamos: no hay espacio para la administración resignada de la crisis. La estabilidad macroeconómica no es un lujo tecnocrático; es condición para que el salario valga, para que el mercado funcione, no para sí mismo, acaso para garantizar una política social sostenible.

El Programa de Gobierno encaminado a corregir distorsiones no puede seguir siendo un documento de referencia: tiene que convertirse en la hoja de ruta obligatoria de todos los organismos, las empresas y los territorios”, precisó.

Insistió en los retos de reducir la vulnerabilidad energética y la dependencia de la importación de combustibles, recuperar capacidades productivas, en especial alimentos, energía e industria básica, y mantener a raya el déficit fiscal y la inflación con el propósito de detener la pérdida del poder adquisitivo del salario y de las pensiones.

Igualmente, Díaz-Canel reconoció las enormes dificultades enfrentadas, agravadas por un bloqueo económico, comercial y financiero que asfixia de manera criminal, pero -aseguró- “¡Aquí no hay espacio para el derrotismo!”.

Instó a una respuesta con mayor creatividad, mayor disciplina, mayor control y una lucha sin cuartel contra los lastres que nos frenan: burocracia, indolencia y corrupción.

A continuación expresó: “hemos sido testigos del antídoto natural de la Revolución para salvarse de los traidores. Y ese antídoto está en el pueblo, que tarde o temprano hace caer la máscara del simulador”.

Reflexionó acerca de la discusión y aprobación del Plan de la Economía, el Presupuesto, el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros temas. Todos ellos, conectados por un desafiante entramado de tareas necesarias a fin de hacer frente a la compleja situación actual del país, a los riesgos y amenazas que se ciernen sobre la región latinoamericana y caribeña.

“Vivimos un momento extremadamente complejo para la economía y la vida cotidiana del pueblo, que exige respuestas más profundas, rápidas y responsables”, puntualizó.

En otro momento de su discurso Díaz Canel manifestó que la ciencia no puede quedar en los que debe convertirse en soluciones prácticas para la producción, la energía, la salud y la vida cotidiana del pueblo. Lo hizo convencido de que el país no tiene reservas infinitas de recursos materiales, mas sí tiene reservas de talento científico, técnico, el cual no siempre se aprovecha.

Al referirse a la decisión de aplazar el Noveno Congreso del Partido, la calificó como necesaria y oportuna porque permitirá cohesionar fuerzas, mejorar la situación de la nación, incrementar la confianza del pueblo y crear condiciones para un mejor y fructífero cónclave, capaz de consolidar la construcción del socialismo y el avance social.

El presidente de la República propuso que el año 2026 sea proclamado oficialmente como el “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”, lo cual fue aprobado por el Parlamento.

Verdades en voz de parlamentarios

El guajiro comenzó a gesticular mientras intervenía y alguien expresó a nuestro lado “mira esas manos, son rudas, acostumbradas al trabajo”.

Hablaba Emilio Interián Rodríguez, diputado por el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, quien lleva más de 30 años como delegado de base. Él manifestó alegría por las medidas anunciadas recientemente que alientan la inversión extranjera e instó a proponer acciones más revolucionarias, porque existen trabas incapaces de motivar a los productores.

Propuso ampliar los esquemas financieros dirigidos a estimular resultados en el campo en ramas prioritarias, facilitar el acceso a la divisa, multiplicar las fábricas de pienso criollo y expresó tácitamente que mientras sigamos pagando al ganadero el litro de leche a 38 pesos, jamás tendremos producción en esa rama.

“Una vaca de segunda o tercera, vale menos que un buen conejo hoy”, criticó. Además, llamó a ubicar los pocos recursos donde esté el hombre con mejores resultados y, a aquél con posibilidades de explotar bien la tierra, entregarle más áreas.

BOHEMIA dialogó con la diputada Magda Iliana Pérez Matos, presidenta de la Comisión Permanente de Industria, Construcciones y Energía. Ella se refirió a la trascendencia de la aprobada Ley de Ciencias, Tecnología e Innovación, la cual motivó el estudio con anticipación, aclaraciones de dudas y debates.

Magda Iliana Pérez Matos /Gilberto Rabassa

La calificó como una norma transversal a todas las esferas de la vida social y económica porque “tenemos que tener ciencia si queremos desarrollar el país”, acotó.

Ponderó la relevancia de las innovaciones en sectores esenciales, como la edificación de viviendas, elaboración de proyectos, la explotación de los recursos hidráulicos, el uso eficiente de las energías y la introducción de métodos renovables en esa rama.

Acerca de la también aprobada Ley de reducción excepcional del actual período de mandato de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, la evaluó de importante para reorganizar el programa legislativo.

Los diputados aprobaron dos leyes y cambios en el Consejo de Estado /Gilberto Rabassa

Declaración de apoyo a Venezuela

La contienda es compleja en esta prolongada gesta por la soberanía y la independencia, de pueblos con intenciones de definir sus destinos sin injerencias externas.

Así sucede hoy con una nación hermana: originó la aprobación de una Declaración de la ANPP sobre la escalada de la agresión del gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

En la misma, condenaron el acto de piratería y terrorismo marítimo llevado a cabo en aguas internacionales del mar Caribe el 10 de diciembre, cuando fuerzas militares norteamericanas asaltaron un buque petrolero, cerca de las costas venezolanas.

También condenaron la decisión de imponer un pretendido bloqueo naval contra la nación sudamericana para impedir el libre comercio, muestra de violaciones al Derecho Internacional y a la Carta de Naciones Unidas, y quebrantando la paz en la región.

EL documento llama a los pueblos y parlamentarios del mundo a condenar con firmeza esta escalada y movilizarse en repudio a estas prácticas de piratería moderna, y en defensa de la paz, seguridad y estabilidad de nuestra América.

Cifras necesarias

¿Economía de guerra?, sí. El cerco del bloqueo de Estados Unidos es feroz y palpable en la vida de los cubanos, persisten los efectos de crisis del escenario post pandémico. A ello debe sumarse la lentitud en muchos sectores en el cumplimiento de sus estrategias.

Esas ideas prevalecieron en la presentación de los objetivos y metas de la economía para el 2026, por Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación. También en la Ley del Presupuesto del Estado para el 2026, cuyo ponente fue Vladimir Regueiro Ale, titular de Finanzas y Precios.

Así ocurrió, con la evaluación del cumplimiento e impacto de medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.

En su intervención el integrante del Buró Político del Partido se refirió a que la escalada de la administración de Donald Trump contra Venezuela y el despliegue militar en la región debilita espacios de concertación e integración, iniciativas y posibilidades de comercio y cooperación.

Los daños por el recrudecimiento del bloqueo crecieron un 49 por ciento en el último año y alcanzaron 7 millones 556 millones 100 mil dólares en pérdidas.

El programa se ha desarrollado en condiciones de limitada disponibilidad de servicios eléctricos, de acceso restringido a divisas convertibles e insuficiencia para garantizar recursos a la población.

Los planes y estrategias tienen otros “enemigos”, el destructor paso del huracán Melissa y la compleja situación epidemiológica.

Los datos de perjuicios provocados por el fenómeno meteorológico son conmovedores: 116 mil 100 viviendas afectadas, protección a más de un millón 25 mil personas, casi 924 mil clientes sin servicio eléctrico, restablecido ya al 99 por ciento de ellos. Además de unas 700 instituciones de salud dañadas y más de 2 mil centros de educación.

En cultivos varios fueron devastadas unas 168 mil 190 hectáreas, principalmente de plátano, yuca, arroz, maíz y hortalizas, aunque recuperaron 47 mil 675.

Todo ello impuso presiones adicionales a las estrategias del país.

Se mantiene como tendencia la reducción del déficit fiscal. Se estima en 74 mil 518 millones de pesos, el 84 por ciento de lo previsto, al cierre de 2025

El presupuesto continúa respaldando subsidios esenciales en tarifas eléctricas, medicamentos y precios mayoristas de productos destinados a la población.

Aunque aumentaron las inspecciones enfocadas en el enfrentamiento a precios especulativos, aun no se logra la disminución deseada, debido a la falta de ofertas en moneda nacional y a violaciones persistentes. Son palpables las insatisfacciones por la falta de avance en la estabilización de la moneda nacional.

La aprobación del nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de las divisas, publicado en la Gaceta Oficial el Decreto Ley “Sobre las transacciones en divisas en la economía” como norma superior, y tres complementarias del Ministerio de Economía y el Banco Central, tiene el objetivo de articular a todos los actores económicos, estimular la producción y las exportaciones, así como la comercialización de bienes y servicios a la población.

Nuevos integrantes del Consejo de Estado (CE)

La ANPP, a propuesta del presidente de la República, aprobó liberar de su cargo al presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, quien durante 27 años cumplió funciones al frente de ese órgano.

Al valorar su trabajo, se reconoció su trayectoria, dinamismo, creatividad y exigencia, manifestando alto compromiso y sentido de responsabilidad.

Para el cargo, fue propuesto y aprobado por votos Oscar Silvera Martínez, quien se desempeñaba como ministro de Justicia. Se resaltó su profesionalidad, capacidad de dirección y cualidades personales.

En sustitución del ministro de Justicia fue designada la actual viceministra primera, la compañera Rosabel Gamón Verde, quien procede de la dirección provincial de ese organismo en La Habana y fue promovida sucesivamente por sus resultados.

Los diputados ejercieron su derecho al voto secreto /Gilberto Rabassa

El Parlamento recibió la renuncia de Ulises Guilarte de Nacimiento, quien era secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, y de Ricardo Rodríguez González, antes presidente de la Federación Estudiantil (FEU). Ambos, concluyeron sus períodos al frente de esos organismos y eran miembros del CE.

Aprobaron por votación secreta la propuesta de la Comisión de Candidatura, para que la actual presidenta de la FEU, Litza Elena González Desdín, integre ese órgano.

Igualmente, se comunicó la renuncia de Homero Acosta Álvarez a su condición de diputado y secretario de la ANPP y del CE. Luego del escrutinio, se aprobó la propuesta de la Comisión de Candidatura Nacional de asignar a José Luis Toledo Santander en esa alta responsabilidad.