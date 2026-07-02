Unidad para avanzar

La unidad es el escudo escudo y la fuerza motriz para transformar, desde adentro, la realidad del país

Texto: Ricardo R. Gómez Rodríguez y Héctor Alejandro Castañeda Navarro

En las recientes sesiones del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), muchos delegados e invitados coincidieron en una palabra esencial para estos tiempos: unidad.

Miembros del Consejo de Ministros escucharon a los delegados al XXII Congreso de la CTC y aclararon dudas durante varios intercambios en los pasillos del Palacio de las Convenciones. / RRGR

​Hablaron de estrategias conjuntas entre organizaciones políticas, de masas, administraciones, ministerios y organismos, con el fin de encontrar salidas a la actual crisis económica y social.

​Tomando notas, escuchando las intervenciones y, en ocasiones, exponiendo ideas, estuvieron presentes en las sesiones las máximas autoridades del país, los integrantes del Consejo de Ministros y los principales dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución.

​Algunos delegados se dirigieron a ellos para esclarecer dudas y buscar soluciones ante las nuevas transformaciones económicas y sociales. Estas medidas están encaminadas a desatar las fuerzas productivas, elevar la obtención de bienes y servicios, otorgar mayor autonomía a empresas y municipios, reducir precios, incrementar las exportaciones y la producción de alimentos, así como disminuir los gastos e importaciones.

​Desde las provincias y por videoconferencia, también se entablaron interesantes diálogos con los ministros y con Osnay Miguel Colina Rodríguez, recién elegido secretario general de la CTC.

​A veces proponían transformar métodos y revisar los problemas de forma colectiva. El duro bloqueo económico, financiero, comercial y energético impuesto por los Estados Unidos a Cuba exige coordinar acciones y establecer vínculos estratégicos en favor del bienestar del pueblo.

​Como afirmó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuyo centenario natalicio celebramos en este 2026: «La unidad del pueblo juega un papel fundamental, el patriotismo, y nosotros no vamos a dejar que nadie abra grietas».

Raiza Valdés Alfonso fue elegida integrante del Consejo Nacional de la organización. / RRGR

​Raiza, la comunicadora sindicalista

​Raiza Valdés Alfonso es una joven mulata, carismática, persistente y de carácter afable. Ríe con facilidad, pero sabe ser exigente cuando es menester.

​La especialista en Comunicación y secretaria general del Buró Sindical de la sede del Ministerio de Justicia (MINJUS) en La Habana fue elegida integrante del Consejo Nacional de la organización durante el recién finalizado XXII Congreso de la CTC.

​Durante la jornada de clausura del cónclave, en el Palacio de las Convenciones de la capital, la joven intervino ante la presencia del mandatario cubano.

​En su discurso, explicó las experiencias de su sector en el vínculo con la comunidad y los barrios. Destacó la atención a personas vulnerables o necesitadas de asesoramiento jurídico mediante un levantamiento social, buscando siempre el apoyo de empresas y otras entidades.

​Insistió en la importancia de darles oportunidades a los jóvenes en estas misiones; por ejemplo, en el municipio de Regla, ellos visitan a los vecinos, ayudan a resolver problemas y esclarecen dudas.

​Se trata de tareas que hoy cumplen todos los ministerios y organizaciones políticas y de masas en el país, algunas con notables resultados, como es el caso del MINJUS.

La delegada explicó las experiencias de su sector en el vínculo con la comunidad. / RRGR

​También expuso los lazos estratégicos que deben primar entre la administración, el Partido, la Juventud y el movimiento sindical para promover el eficiente desempeño de cada parte.

Insistió en la necesidad de exigir el cumplimiento de las funciones, estimular a los más destacados y escuchar el criterio de los sindicalizados, calificando la unidad y la constancia en la labor como claves para el éxito.

La unidad es, en definitiva, el tejido que sostiene a la nación. Lo confirmaron los debates en el plenario, los intercambios en los pasillos y el empuje de los nuevos rostros que hoy asumen el liderazgo sindical.

Cuba camina hacia el futuro con la certeza de que las dificultades económicas se vencen compartiendo los esfuerzos. Con la guía de la historia y el ímpetu de su clase trabajadora, el país se dispone a materializar los acuerdos de un congreso que apostó, desde el primer minuto, por la cohesión como la única alternativa para vencer.