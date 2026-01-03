Venezuela bajo ataque militar norteamericano

Operación tan violatoria y repudiable como el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, también por orden del imperio

Debe haber sido “espléndida, inolvidable”, la madrugada de este sábado 3 de enero para el mandatario de la Casa Blanca.

Por fin llevó a triste vía de hecho su obstinada intención de atacar militarmente a la Revolución Bolivariana.

Distintos sitios, perfiles y plataformas de redes sociales se apresuraron a convertir en “noticia” las explosiones ocurridas en distintos puntos de Caracas, básicamente militares, causadas por misiles made in USA.

Sin el menor escrúpulo político, diplomático, humano, Donald Trump se jactó rápidamente del “éxito” con que tuvo lugar esa operación y la captura (secuestro) del presidente legítimo de Venezuela, Nicólas Maduro Moros y de su esposa y Primera Dama de la República, Cilia Flores, por lo visto sacados del territorio y llevados al imperio, donde se pretende juzgar a Maduro por algo que nadie con dos dedos de frente creería en este mundo: narcotráfico.

Ese ha sido el pretexto desde agosto, para ocultar la verdadera intención del emperador norteamericano: apoderarse del petróleo y de otros recursos naturales con que la naturaleza privilegió al territorio venezolano y derrocar por la fuerza a la Revolución Bolivariana.

¡Qué vergüenza de gobierno el que rige los destinos del pueblo norteamericano!

Esa agresión militar directa es una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

Nada de ello, sin embargo, tiene valor ni importancia para la codicia, la arrogancia y la carencia total de sentido común que distingue a Trump.

Acerca del tema se pudieran escribir interminables cuartillas o estar hablando durante horas, pero no es la intención de este breve texto.

La rápida reacción de personalidades, organizaciones e instituciones en diversas partes del mundo, condenan dicho ataque y el secuestro de Nicolás Maduro, devienen preludio de la ola que, por dignidad, debe envolver al mundo entero para condenar esa expresión de vandalismo imperial que complica en grado superlativo el contexto regional y de hecho el panorama mundial.

