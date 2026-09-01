Verano, un recuerdo que nos queda

Por. / GILBERTO RABASSA y YASSET LLERENA

La maravilla está en lo habitual, ser feliz es cuestión de vivir y aprender de los más simples detalles. Aunque pasa el tiempo, nos acompaña el recuerdo de las vacaciones, los días de playa, viajes, en ocasiones planes improvisados… risas hasta altas horas de la noche, amaneceres con amigos, eso es el verano. El mejor modo de disfrutarlo consiste en cambiar las actividades que realizamos a diario, se trata, sobre todo, de romper las rutinas establecidas. Al pensar el hecho recreativo mediante diferentes maneras, captamos con nuestros lentes a la urbe dispuesta con disímiles espacios públicos, donde diferentes generaciones pueden multiplicar las alternativas de una sana recreación.

La etapa estival se extiende por todo el país con una amplia agenda de acciones recreativas, culturales, deportivas y comunitarias que celebran la creatividad y el orgullo de vivir un agradable disfrute frente a los retos que impone la contemporaneidad.

Fotos. / GILBERTO RABASSA y YASSET LLERENA