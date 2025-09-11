A comunicación necia, oídos sordos

Emplear una comunicación eficiente en momentos de crisis es vital para mantener a la población informada sobre las emergencias que ocurren en el país

Una nueva caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) vuelve a poner en evidencia una incongruencia comunicativa: se utilizan las redes sociales digitales para informar a la población, precisamente cuando la falta de electricidad y conectividad las hace inaccesibles para la mayoría.

Ante esta contingencia, la televisión queda descartada y la radio, aunque se erige como el medio idóneo para estas crisis, no es una opción accesible para todos debido la escasez de equipos y los altos costos de estos “en la calle”. La solución nunca será dejar de informar por los canales habituales, sino ampliar el espectro y buscar mecanismos que sí sean accesibles para la ciudadanía en momentos críticos.

La propuesta es simple y factible: utilizar los mensajes de texto (SMS). La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) ya emplea este sistema con frecuencia para enviar promociones de recargas; sería igualmente eficaz usarlo para alertar sobre fenómenos meteorológicos, afectaciones en la conectividad o, como en este caso, una falla general del sistema eléctrico.

Recibir SMS con informaciones de último minuto es una solución viable para mantener informada a la población cubana en momentos de contingencia

En situación de contingencia se habilitan números telefónicos para escuchar la radio de forma gratuita, pero las llamadas dependen de la necesidad informativa de cada ciudadano.

Los SMS, utilizados con éxito en otros países para comunicaciones de emergencia, representa una alternativa práctica, inmediata y masiva que podría implementarse también en Cuba. La mensajería móvil tiene una ventaja clara: no depende de internet. Un teléfono móvil básico, con carga de batería mínima y sin plan de datos, puede recibir alertas. Esto la convierte en la opción más democrática en medio de un apagón, llegando a casi todos los estratos de la sociedad.

Implementar este sistema no requeriría una inversión tecnológica compleja. La infraestructura para el envío masivo de SMS ya existe y es operada por la misma empresa que hoy lo usa con fines comerciales. Se trata, fundamentalmente, de una decisión de priorizar la información ciudadana, de destinar parte de esa capacidad técnica a un servicio público esencial.

Más allá de las emergencias nacionales, este método podría ser vital para informar ante la llegada de fenómenos meteorológicos, fallas en la conexión por datos y noticias de último minuto. Centralizar estas comunicaciones oficiales en un canal confiable ayudaría a combatir la desinformación y los rumores que tanto se propagan en medio de la incertidumbre.

La comunicación en una crisis no es un lujo, es una necesidad. Garantizar que cada cubano, sin importar su acceso a tecnología o recursos, reciba información es un paso fundamental hacia una sociedad más informada. Los mensajes de texto no son una solución de alta tecnología, acaso una vía inteligente y necesaria para el contexto real de Cuba hoy.