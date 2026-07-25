A Cuba le urge vivir en paz

Representantes de organizaciones solidarias internacionales, reunidos en Pinar del Río, expresaron su apoyo a la soberanía de Cuba y su rechazo a la política hostil de los Estados Unidos, en el previo acto conmemorativo por el aniversario 37 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

Fotos. / Yasset Llerena

Hace 73 años un grupo de jóvenes protagonizó una de las acciones más audaces del siglo XX contra la tiranía de Fulgencio Batista: el asalto a la fortaleza militar Moncada, en Santiago de Cuba, y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Este 25 de julio, desde Andalucía, un joven activista trajo un mensaje de solidaridad a la isla que celebra el centenario de Fidel Castro.

Juan Carlos asegura que es su primera vez en Cuba, pero no será la última: “La solidaridad con la Isla debe incrementarse”.

Juan Carlos Ríos, integrante del Movimiento Antimperialista.com, expresó su apoyo a Cuba. “Todos los pueblos tienen derecho a ser dueños de su destino. Ningún gobierno debe atribuirse la potestad de decidir por otras naciones”, afirmó. Señaló que Estados Unidos, para imponer sus intereses, recurre a sanciones, bloqueo, chantajes y manipulación de la opinión pública. Esa administración ha llegado al extremo de impedir el acceso a servicios elementales como la electricidad, las medicinas y los alimentos, con consecuencias nefastas.

“Es muy difícil la situación que hoy enfrentan ustedes”, continuó Ríos. “Pienso que una tierra, cuyos hijos han brindado tanta solidaridad, merece el apoyo mundial, porque le urge vivir en paz para continuar construyendo la sociedad que soberanamente han elegido”.

El tradicional encuentro tuvo lugar en el Centro de Gestión Estratégica del Desarrollo Local (GEDEL) de Pinar del Río, con la asistencia de grupos solidarios de Estados Unidos, España, Australia, y estudiantes de África y el Caribe.

Este encuentro tiene el detalle particular de que se celebra por el centenario de Fidel y los 73 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Ante la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los representantes ratificaron el saludo de sus organizaciones y el rechazo a la política cada vez más inhumana del expresidente Donald Trump. Entre los oradores, que hablaron con apego a la justicia, estuvieron Rosmarie Mealy (Carlota’s Worried), Claudia de la Cruz (IFCO Pastores por la Paz), Yvonne Veivers (Sociedad de Amistad con Cuba en Australia), José López (Sociedad Cultural José Martí), Eteron Edwars (estudiante granadino de la ELAM) y Joshua Suárez (Marcapasos Vida).

Desde el lado cubano, Díaz-Canel expresó una vez más su gratitud por la presencia de los invitados en tiempos tan complejos, en que políticas de corte fascista pretenden aplastar los derechos de las naciones y establecer una narrativa que justifique la agresión. El mandatario precisó: “Si perverso es el bloqueo, más perversa aún es la narrativa en la que sus creadores acusan constantemente a Cuba”.

También resaltó además la valentía de quienes manifiestan su apoyo solidario a la isla, especialmente en este año 2026, cuando se conmemora el centenario del Comandante en Jefe.