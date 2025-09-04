A la memoria de sus héroes

Ante la disyuntiva civilizatoria de paz o guerra, diálogo o confrontación, China ofrece un proyecto redentor. Cuba, a favor de ese empeño

En Internet proliferan informaciones encontradas sobre todos los temas y el relato de la Segunda Guerra Mundial sigue esa misma lógica, tal es el caso de la participación china en esa contienda. Esta comentarista no va a gastar ni un segundo en las valoraciones supuestamente objetivas minimizadoras del rol del gigante asiático; en cambio acercará a los lectores a lo publicado este 3 de septiembre 2025 en el diario obrero español La República:

Díaz-Canel se impregnó de la historia local visitando el Museo del Partido Comunista de China. / cubadebate.cu

“La Segunda Guerra Mundial es un capítulo histórico que, si bien ha sido ampliamente documentado, presenta una narrativa que frecuentemente deja de lado las contribuciones de ciertas naciones, especialmente aquellas no pertenecientes al bloque occidental. En este sentido, China, que sufrió enormes sacrificios y desempeñó un papel crucial en la derrota del Japón fascista, ha visto su historia eclipsada por relatos que privilegian las victorias occidentales en Europa y Asia. A lo largo de las últimas décadas, la atención global se ha centrado principalmente en las campañas militares y los triunfos de las potencias occidentales, creando una imagen distorsionada que minimiza el sufrimiento y la resistencia del pueblo chino durante la guerra. No obstante, esta tendencia está empezando a cambiar y un creciente interés por rescatar la memoria histórica de China se está manifestando en diversos foros internacionales”.

Honor a quien honor merece

Impregnado del sacrificio de millones de hombres y mujeres enfrentados al militarismo japonés, el presidente Xi Jinping dio la orden de arrancada de un majestuoso desfile militar dedicado al aniversario 80 de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y a la guerra antifascista mundial: en ella perecieron entre 20 y 25 millones de personas.

Foto. / cubadebate.cu

El también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, al dar la orden de inicio de la parada militar, se le vio henchido de orgullo frente a las formaciones de infantería, guardia de honor de las banderas y armamento. Como momento notable Cubadebate se refiere al coro colmando la Plaza Tiananmen: “¡Seguir al Partido! ¡Luchar para ganar! ¡Forjar una conducta ejemplar! ¡La justicia prevalecerá! ¡La paz prevalecerá! ¡El pueblo prevalecerá!”. En las palabras de salutación Xi Jinping expresó: “Hoy en día los seres humanos nos enfrentamos una vez más a las opciones entre la paz o la guerra… El pueblo chino poniéndose firmemente del lado correcto de la historia y del progreso de la civilización humana seguirá el camino del desarrollo pacífico y la formación de una comunidad de futuro compartido”.

China socialista, de nación mirada con recelo, ha pasado a ser una de gran afluencia de visitantes y amigos. Eso se constató asimismo en esta conmemoración redonda de tan importante fecha. Hasta Beijing fueron muchos mandatarios y líderes internacionales para acompañar esta fiesta. Cabe mencionar el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el de la República Democrática de Corea, Kim Jong-un, y al de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Este último, en sus primeras jornadas, se nutrió de la historia local visitando el Museo del Partido Comunista de China, fundado hace cuatro años. La agencia noticiosa Xinhua refiere que la institución se dedica a preservar y difundir la historia de la organización; se pueden apreciar más de 2 600 imágenes y 3 500 objetos y piezas museísticas, muestras del desarrollo nacional.

El jefe de Estado de la mayor de las Antillas en la capital china visitó la empresa mixta de biotecnología BPL; allí dialogó acerca de los progresos de la entidad de primer nivel, la cual les suministra a unos 2 000 hospitales chinos productos innovadores de la biotecnología cubana.

Díaz-Canel insistió en la necesidad de aumentar los volúmenes de exportación en China y hacer de Cuba un proveedor competitivo de sus productos farmacéuticos en el exigente mercado de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean). Al cierre de esta nota, el mandatario continuaba con los intercambios al más alto nivel en esta visita oficial a la República Popular China, en el marco del aniversario 65 del establecimiento de las relaciones bilaterales.