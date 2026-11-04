El Ébola, de nuevo en tierras africanas

A esta enfermedad mortal y dolencia grave se le combate con higiene. La comunidad sanitaria africana de ojos abiertos.

El Ébola es una enfermedad vírica, descubierta en 1976 cerca del río Ébola en la República Democrática del Congo (RDC) cuando se presentaron varios brotes pequeños en África, sin embargo, hasta este minuto, el más grande de todos ocurrió en 2014.

Esta enfermedad únicamente se propaga entre personas en contacto directo de sus fluidos corporales infectados en la orina, la saliva, el sudor, las heces, el vómito, la leche materna y el semen. El virus puede entrar al cuerpo a través de una ruptura en la piel o las membranas mucosas, incluso en los ojos, la nariz y la boca.

De ahí la importancia del personal sanitario y los asistentes de protegerse de pies a cabeza y la población en general debe desinfectarse las manos con rigor. En este 2026, un nuevo brote se ha ensañado en la RDC, con lo cual se convocó este 29 de octubre a una reunión virtual de la Unión Africana (UA). Allí se fue muy crítico al señalar una campaña sin la efectividad requerida.

Reunión Ministerial Extraordinaria realizada de manera virtual convocada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC). /prensa-latina.cu

Informaciones de Prensa Latina abordan una Reunión Ministerial Extraordinaria realizada de manera virtual convocada por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), lo cual da cuenta de 10 172 casos confirmados en la RDC; a ello se le suma la preocupación sobre la presencia del ébola en cualquier lugar de África y para eso es necesaria una preparación total en todo el continente.

En la cita, el director general de los Africa CDC, Jean Kaseya manifestó mucha preocupación pues en su opinión “hasta ahora no estamos ganando al brote de ébola en África, cuando 4 932 personas han perdido la vida”. Sin embargo, también mostró beneplácito: “lo que me da esperanza es que ningún ministro apartó la mirada. Juntos, acordamos preparar cada país, coordinar a través de nuestras fronteras y mantener esas fronteras abiertas mientras las vigilamos de cerca”, recalcó.

De cualquier manera, es para seguir vigilantes pues con el trasiego en fronteras, el asunto puede desbordarse si las autoridades sanitarias se descuidaran, algo todavía bajo control. Así, se ha detectado, por ejemplo, en Kenya tres casos tras resultar positivo, el 16 de octubre, un familiar cercano del primer contacto.

Por otra parte, en Nigeria y ante el primer caso reportado esta propia semana, autoridades nigerianas aumentaron las medidas de control en aeropuertos y puertos marítimos del país. El ministro de Salud de ese país, Muhammad Ali Pate, dio garantías del aislamiento siendo improbable una extensión del virus en la comunidad.

En la RDC, toda precaución ante el ébola es poca. /prensa-latina.cu

De frente a la realidad es como se puede frenar esta letal enfermedad, por eso la reunión entre los ministros y entidades de salud de África ha sido esencial para un buen monitoreo de la realidad, coadyuvando al respeto del mundo hacia el continente madre, recabando disposición “colaborar estrechamente más allá de las fronteras y mantenerlas abiertas, aunque bajo una estricta vigilancia”, sostuvo Jean Kaseya.

Prensa Latina recuerda cifras y eventos importantes: “el brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28 616 casos y 11 325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

La Revolución cubana hace una década atrás tuvo una decidida participación en Liberia y Sierra Leona con medidas de apoyo al personal de salud. Dicha entrega contó con el beneplácito de gobiernos y pueblo. Y después, el Imperio yanqui se atreve a mancillar tan honorable misión. La solidaridad humana jamás será bloqueada.