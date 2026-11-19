Vietnam siempre hacia adelante marca pautas con creciente desarrollo sin descuidar la renovación y la solidaridad. Cuba lo sabe bien

Despiertan admiración sus paisajes, pródigos en montañas, deltas, terrazas de arroz, selvas tropicales y manglares. El conjunto es biodiverso y majestuoso. Pero el entusiasmo generalizado con Vietnam se acentúa en su naturaleza humana y en sus tantísimos logros políticos, sociales, medioambientales, culturales y económicos.

La economía vietnamita se destaca por su alto valor agregado de la mano de la automatización y la robótica. / vietnam.vnanet.vn

En 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) vietnamita, con crecimiento estable, superó los 514 mil millones de dólares y ello lo hizo posicionarse entre las 32 economías más grandes del mundo y la cuarta mayor dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

Vietnam es campeón al demostrarnos notable capacidad de recuperación, impulsada por el sector manufacturero orientado a la exportación, la inversión extranjera directa sostenible y la demanda interna estable. Para 2026-2027 se espera crezca aproximadamente 7.2 por ciento.

Ese y otros datos fueron aportados este 17 de noviembre durante la Cumbre Empresarial del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC 2026), en la ciudad china de Shenzhen, en voz del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.

Ante un auditorio de jefes de Estado y representantes de 115 de las 500 corporaciones más grandes del mundo, según reportó Prensa Latina, el mandatario explicó alguna de las claves del llamado milagro vietnamita, aunque hizo énfasis en “vincular el desarrollo con el bienestar de las personas, destacar los valores humanísticos y promover el poder blando de la cultura”. También expresó: “Al entrar en una nueva era Vietnam ha optado por un modelo de desarrollo autosuficiente, humano, sostenible e integrado, innovador, basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, con el objetivo de sentar las bases para el desarrollo nacional hasta 2045”.

El líder vietnamita, asimismo, invitó a Vietnam a los delegados de la comunidad internacional para participar en la Cumbre de APEC 2027, explorar oportunidades, construir un éxito compartido en aras de crear una nueva era de desarrollo resiliente, innovador, inclusivo y próspero.

El presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Bruno Rodríguez. / radiorebelde.cu

Los cubanos hemos vivido esa hermandad emanada de una filosofía altruista enfocada en el bienestar integral del ser humano, tantas veces puesto a prueba. Andamos en las antípodas del orbe; sin embargo, cercanos en ideales. Ello quedó nuevamente constatado en la visita oficial acabada de realizar por el canciller Bruno Rodríguez (enviado especial del gobierno cubano) a Hanói y recibido por To Lam.

El también miembro del Buró Político agradeció el apoyo invariable de Vietnam en las “actuales y difíciles circunstancias” a la mayor de las Antillas. Reconoció el pronunciamiento del Presidente asiático en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, donde, otra vez, se denunciaron las consecuencias nefastas del bloqueo estadounidense contra la población cubana. Por su parte, To Lam destacó la relación ejemplar entre los dos Partidos, Estados y pueblos.

Cuba está abocada a un proceso de transformación con 176 medidas socioeconómicas y la hermana nación asiática ya transitó por un portentoso proceso de Renovación, o Doi Moi. Nuestros pueblos tienen mucho para darse, y ambos tenemos disimiles éxitos que aportar al mundo.