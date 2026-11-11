La turbulencia de las aguas

Las lluvias del invierno en Gaza provocaron grandes inundaciones; nada nuevo. Lo novedoso radica en la derrota política de Netanyahu

De nuevo hacemos como el avestruz. Lo mismo el año pasado que en este, Gaza se inunda y muere de frío. Entonces, en un acto de suprema rebeldía, nos escandalizamos, pero seguimos con nuestras vidas de siempre.

La foto que abre este comentario se tomó en diciembre de 2025 y fue reproducida por el medio alternativo mexicano Buzos de la noticia.com.mex. La segunda imagen pudiera parecer de esa etapa, pero corresponde a noviembre de 2026.

Alrededor de 70 000 carpas se anegaron en 12 horas de lluvias. Ello agrava la crisis de cientos de miles de desplazados en Gaza del 2026. / prensa-latina.cu

Como se aprecia en ambas, y a la distancia de 12 meses, la infancia palestina debe convivir con bajas temperaturas y descomunales lluvias invernales, con la consiguiente inundación de las carpas de sus familias desplazadas.

Si bien se apunta al clima extremo de Asia Occidental, la raíz de tanta indefensión descansa en la guerra de exterminio de Israel contra el pueblo palestino desde 2023. A ello se le suma la poca efectividad y resolución de la solidaridad mundial y la connivencia de los grandes poderes con el sionismo israelí.

Un sionismo que acaba de validar preponderancia, pues de los 11 partidos presentes en las urnas predominó la derecha y la extrema derecha sionistas, con la excepción de los Demócratas y la Lista Conjunta, una de las dos listas de partidos árabes, compuesta por un variado espectro nacionalista y de la izquierda.

Los resultados estuvieron acorde con la sociedad israelí, la cual tiene en su base fundacional la idea de ser el pueblo elegido de Dios donde Palestina es el botín que conquistar, solo que esa tierra está habitada.

Entonces, si bien el bloque de partidos de derecha, extrema derecha y ultra-ortodoxos, representativo del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, alcanzó 46 asientos parlamentarios, no puede desconocerse un hecho crucial: el bloque opositor comandado por el general (r) Gadi Eisenkot, líder además del partido Yashar, sostuvo 67 asientos. El resto de los 120 escaños del Parlamento correspondieron a las dos listas de partidos árabes, algo inédito allí.

El mandatario israelí Herzog le dio a Eisenkot 28 días para conformar una coalición de gobierno, plazo a ampliarse hasta 14 días adicionales. / prensa-latina.cu

El resultado es asumido como un referendo contra Netanyahu, criminal de guerra y hombre altamente corrupto y sanguinario. Así las cosas, el presidente Isaac Herzog, encomendó a Gadi Eisenkot la formación del próximo gobierno.

Al lector avezado la nueva dinámica le hace entender la realidad tal cual, sin caer en ensoñaciones absurdas sobre una mejor vida para los palestinos; sin embargo, tal vez el nuevo primer ministro atienda ciertos reclamos de “humanidad”, máxime si estos provinieran desde los Estados Unidos, espejo donde Israel suele mirarse.

Aún es pronto para dar vaticinios sobre los próximos pasos de Israel, pero de seguro seguirá en sus lides de conquistas y dominio. Tal vez se empeñe en darle mayor solidez a las alianzas con algunos estados árabes y musulmanes al tiempo de limpiar un poco su deteriorada imagen con tal de recibir apoyos logísticos y financieros.

Sería ideal pensar que en 2027 Gaza sobrepasará un mejor invierno, debido a la reconstrucción del enclave costero, lugar de un buen vivir. Eso sería lo deseado, no lo realista.