Estados Unidos ha librado, y libra, una incesante guerra política y económica contra la Revolución Cubana. Contra los horrores de este siglo se levantan los estadounidenses de bien

En julio de 2026, el Departamento de Estado estadounidense publicó un injurioso texto de 100 páginas en el afán de restarnos apoyos. El informe se titula “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI”. Entre muchas mentiras se afirma que nuestra patria es “singularmente peligrosa”, pues se dedica a “la exportación violenta del comunismo”.

Esta difamación pretende criminalizar además a todos los movimientos de solidaridad con que cuenta el pueblo cubano; muy especialmente se refiere al afecto llegado desde las mismas entrañas del “monstruo” yanqui. Esa actitud recuerda a la peor época del macartismo en la llamada tierra por excelencia de la “libertad y la democracia”.

Ejemplo, Fox News se refiere a recopilaciones hechas por el gobierno estadounidense, las cuales dan cuenta de unas 145 organizaciones como parte del supuesto “ecosistema pro-Cuba comunista”. Habla ni más ni menos de los grupos políticos, destacándose el Partido Socialista de los Trabajadores, los sindicatos y otras entidades civiles.

Entre la vanguardia se erige el comité Hands off Cuba, o ¡Manos fuera de Cuba! de Los Ángeles. Uno de los miembros más activos es Mark Friedman, de la Asociación Internacional de Maquinistas y coordinador de la mentada estrategia solidaria. Él, de manera puntual, se acerca a Bohemia para dar a conocer sus pasos.

Junto a los reclamos encaminados al cese del bloqueo estadounidense contra la mayor de las Antillas, en un despliegue de internacionalismo, la organización levanta la voz por otras luchas libertarias, como la palestina. En esta oportunidad, el 14 de noviembre de 2026, participaron en la presentación del libro de Chris Hedges Requiem for Gaza.

Esta fue una acción de suma importancia, pues el autor durante mucho tiempo fue corresponsal del New York Times. Según la nota remitida desde Los Ángeles, Hedges explicó: “El genocidio en Gaza es solo el comienzo; bienvenidos al nuevo orden mundial. Los organismos internacionales han sido neutralizados, el derecho internacional se ha desvanecido ante la barbarie, tanto dentro como fuera de las fronteras… Se ha desenmascarado a historiadores del Holocausto, no por exponer el Holocausto en sí, sino para utilizarlo como defensa contra los palestinos. El Nunca Más debería aplicarse a todo el mundo”. En Cuba ocurre un genocidio silencioso, provocado desde la potencia militar más grande del planeta.

Se aprovechó la cita asimismo para repartir entre los presentes sellos de solapas y plegables donde se relata las afectaciones del cerco petrolero a la Isla y el agravamiento de las necesidades básicas de la población cubana.

Efectivamente, es una ola de amor hacia los pueblos, pero no nacida de la exportación de ninguna ideología reivindicativa, sino resultado de una lógica inversa a la depredadora de un gobierno padrino de las peores políticas del mundo. El imperialismo sí exporta credos al guerrear y vender armas, millones de armas.

Desfile puertorriqueño en Chicago del 13 de junio 2026 levantó banderas por Cuba. /themilitant.com

De ahí la toma de conciencia de muchos hombres y mujeres dentro de los Estados Unidos. Así, Medea Benjamin, cofundadora de CodePink, ha sido muy valiente al declarar: “La administración Trump, tras haber puesto en el punto de mira a Venezuela e Irán, parece decidida a derrocar al gobierno cubano. Ha orquestado un asedio contra la Isla. El objetivo es reimponer el imperialismo estadounidense sobre ella, algo que la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, logró derrotar en 1959”.

El comité Hands-Off Cuba o ¡Manos fuera de Cuba! distribuyó, además, folletos sobre la campaña con vistas a conseguir visados estadounidenses para los atletas olímpicos cubanos, porque a casi todos se les ha denegado el visado para las competiciones clasificatorias o los propios Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Se puede obtener más información sobre esta campaña en Instagram.

Entre los amigos de Cuba hay en los Estados Unidos ciudadanos honorables, dispuestos a correr todos los riesgos en defensa de la verdad y las causas justas.

¡No es preciso ser comunista!; basta el buen sentido.