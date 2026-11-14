La crisis energética global pone en tela de juicio la dependencia en los combustibles fósiles, perjudiciales para el clima mundial

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alerta sobre aumentos de la temperatura en la superficie del Océano Pacífico, específicamente en las zonas tropical central y oriental, con incrementos de +3,7˚ Celsio, con un máximo previsto para alrededor de diciembre, informa ONU News.

La misma fuente indica que, asociado al actual fenómeno El Niño, habrá temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta durante los próximos meses, de los más intensos registrados desde 1950, inicio de los registros fiables.

Las predicciones, de manera irónica, coincidieron con la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, la COP31, celebrada en Turquía. A los jefes de Estado y de Gobierno presentes, el secretario general de la ONU, António Guterres, los alentó a intentar revertir en algo lo que se nos viene encima: “Nuestro primer deber climático es decir la verdad. Y la cruda verdad es la siguiente: la crisis climática avanza más rápido que nosotros”.

China es líder en la utilización de autobuses eléctricos. / news.un.org

Podrá haber muchas exhortaciones, pero si al final se siguen dilatando en el tiempo los planes de acción vamos abocados hacia la “destrucción mutua asegurada”. La actitud responsable trasciende ya el marco de lo meramente científico o técnico y pasa a ser un asunto político y estratégico donde se juega la existencia misma.

Son demasiados años de apelar a la conciencia donde la voracidad del capital y los intereses de las empresas tecnológicas o armamentísticas, por ejemplo, se detienen primero a valorar las ganancias, dándole las espaldas al bienestar colectivo. Recalco: es un asunto político.

Guterres propuso un nuevo Pacto de Justicia Climática, tendiente a transformar los compromisos internacionales en medidas concretas. La iniciativa formula las siguientes tareas: acelerar una transición energética justa, proteger a las poblaciones vulnerables, garantizar la financiación necesaria y reforzar la cooperación internacional.

En su arenga instó a los países desarrollados a movilizar para 2035 al menos 30 0000 millones de dólares anuales, destinados a la financiación climática. ¿Se podrá esperar tanto tiempo? El Secretario General defiende la posibilidad de gravar los beneficios extraordinarios de las grandes compañías petroleras y así ayudar a los países más afectados debido al calentamiento global.

En esta COP31, Brasil abogó por una cosa radical: convertir el compromiso global de abandonar los combustibles fósiles en planes nacionales. La delegación brasileña es consciente de la variabilidad de los desafíos de un país a otro. Esta cita también será recordada por la agenda de transición energética global a tenor de la actual crisis mundial, la cual pone en evidencia la necesidad de alejarse de los combustibles fósiles, acelerar la energía limpia, sobrepasar barreras financieras y de infraestructura.

En eso la República Popular China es ejemplo. Cuba reconoce en sí misma el enorme aporte del gigante asiático, pues la nación hermana nos provee de paneles solares fotovoltaicos con el objetivo de poder afrontar los efectos de la política de asfixia de los EE.UU., con la máxima de que ni la solidaridad entre los pueblos, ni el Sol se pueden bloquear.