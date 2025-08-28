Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss

A teatro lleno

Leyva Benítez

Leyva Benítez

Leyva Benítez

Leyva Benítez

El espectáculo La controversia del siglo según La Colmenita formó parte del homenaje a la décima y el repentismo, que la Biblioteca Nacional José Martí realizó hoy en La Habana, con motivo de celebrarse el aniversario 70 del debate entre dos legendarios improvisadores: Jesús Orta Ruiz, el Indio Naborí y Angelito Valiente. Durante dos jornadas (el 15 de junio de 1955, en el teatro del Casino Español de San Antonio de los Baños, y el 28 de agosto en Campo Armada, San Miguel del Padrón) miles de personas disfrutaron de versos alusivos al amor, la muerte, la libertad, la esperanza y el campesino. Ahora, La Colmenita evocó aquel suceso con canciones infantiles, cubanía y alegría contagiosa.

Comparte en redes sociales:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Te Recomendamos

Actualidades

En Cuba

La bohemia

Historia

Así va el mundo

Ciencia

Deportes

Fotorreportajes

Directorio

Quiénes somos

Contáctenos                  

Suscríbete

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss

Directorio

Quiénes somos

                

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Revista Bohemia. © 2022 . Fundada en 1908

Avenida Independencia y San Pedro. Plaza. La Habana. Cuba. CP: 10691. E-mail: digital@bohemia.cu

Diseñado por Fabián Cobelo y Desarrollado por Raúl Sánchez

 