A teatro lleno

El espectáculo La controversia del siglo según La Colmenita formó parte del homenaje a la décima y el repentismo, que la Biblioteca Nacional José Martí realizó hoy en La Habana, con motivo de celebrarse el aniversario 70 del debate entre dos legendarios improvisadores: Jesús Orta Ruiz, el Indio Naborí y Angelito Valiente. Durante dos jornadas (el 15 de junio de 1955, en el teatro del Casino Español de San Antonio de los Baños, y el 28 de agosto en Campo Armada, San Miguel del Padrón) miles de personas disfrutaron de versos alusivos al amor, la muerte, la libertad, la esperanza y el campesino. Ahora, La Colmenita evocó aquel suceso con canciones infantiles, cubanía y alegría contagiosa.