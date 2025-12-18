Acompañamiento perenne

Anuncio oficial de un proyecto, valorado en un millón de dólares, de la embajada de Japón en Cuba y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Declaraciones de la representante del organismo para BOHEMIA

Son muchos quienes nos tienden la mano; sí, nuestro país es depositario de una perenne solidaridad mundial. Con esa motivación se mueven Japón y una pléyade de organismos multilaterales, en este caso la Unicef. Ambos trabajan mancomunadamente en nuestro país.

Por ejemplo, este 17 de diciembre de 2025, ante la prensa nacional, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la nación asiática en La Habana, Nakamura Kazuhito, expresó cuánto lo conmueve la resistencia y la creatividad del cubano y que en igual medida se nos debe apoyar.

Recordó la primera colaboración en Cuba con la Unicef “durante la pandemia de Covid-19, cuando contribuimos a la dotación de equipamiento esencial para preservar la cadena de frío de las vacunas, lo cual fue vital para enfrentar la emergencia sanitaria y continúa beneficiando al Programa Nacional de Inmunización de Ministerio de Salud Pública”.

Además, expresó: “Me complace profundamente acompañarles hoy en la firma de este intercambio de notas que formaliza el donativo del gobierno de Japón al pueblo de Cuba, canalizado a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Este apoyo se enmarca en el Proyecto para el mejoramiento de la estructura de agua y saneamiento, higiene y servicios de salud en las provincias orientales de la República de Cuba.

“En esta ocasión –manifestó– nuestro propósito es llegar a varias comunidades del oriente del país, frecuentemente afectadas por la sequía y diversos fenómenos naturales, especialmente tras el devastador huracán Melissa. Confiamos en que este nuevo proyecto aporte a la mejora de los servicios en infraestructuras vinculadas al acceso a la salud materna en comunidades vulnerables en las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo”.

Asimismo, puntualizó sobre el monto del proyecto, cifrado en “un millón de dólares, que constituye una muestra concreta de la cooperación internacional y de la solidaridad del pueblo japonés hacia el pueblo cubano. Espero sinceramente que los equipos e insumos que se adquieran con este donativo contribuyan a asegurar al acceso a servicios sanitarios esenciales y a fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático, y otras emergencias”.

Este 17 de diciembre de 2025 se hizo público un proyecto de cooperación internacional para el oriente cubano por valor de un millón de dólares. /Tino Acosta

Por su parte, Sunny Guidotti Pereira, representante adjunta de Unicef en La Habana, agradeció a Japón y a nuestro país por estar siempre dispuestos a colaborar. En un aparte con Bohemia declaró: “Continuaremos trabajando para asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes en Cuba. En el 2026 arrancaremos con el nuevo marco de cooperación, el nuevo Programa Documento País, el cual cubre hasta 2030”.

La funcionaria se refirió a la colaboración con las autoridades cubanas, atentas de conjunto a las necesidades más importantes de niños y niñas, y explicitar los derechos con la protección de estos, haciendo hincapié “en el nuevo Código de Niñez, Adolescencia y Juventudes, con lo cual felicitamos al país por la aprobación y la entrada ahora en vigor en enero de 2026. También estaremos trabajando en el aseguramiento de servicios sociales resilientes al cambio climático para, que la salud, la educación, servicios de agua y saneamiento no se interrumpan cuando haya situaciones climáticas o de fuerza mayor”, afirmó.

Mientras, Tamara Roselló, oficial de Comunicación de la Unicef en Cuba, expresó a la Revista: “Hay temas nacionales, porque los de la salud se apoyan en sistemas de salud, de inmunización, de hospitales en todo el país”. Se labora en “el fortalecimiento de capacidades profesionales en profesionales del Ministerio de Justica, del Ministerio de Educación, pero realmente la focalización está más en el oriente de Cuba”.

No obstante, esta incidencia general, Guidotti Pereira nos habló del apoyo brindado a Artemisa “tras el paso del huracán Rafael y un poco en La Habana con el tema de abasto de agua. Asimismo estamos apoyando a la recuperación de Pinar del Río por el paso del huracán Ian, especialmente poniendo el foco en la nutrición y servicios de agua y saneamiento en las escuelas”.

Estas actitudes solidarias demuestran el gran prestigio de la Revolución Cubana en la utilización de los fondos de cada cooperación internacional. De igual manera, evidencia cómo, a pesar de la virulencia del bloqueo estadounidense, no estamos solos, pues vivimos y resistimos, acompañados de numerosas instituciones y personas generosas en todo el planeta.