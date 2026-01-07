Acordes por la patria

El 7 de enero de 2026, a la edad de 94 años, falleció Eugenio Medina Muñoz, fundador del legendario Quinteto Rebelde.

Rendimos un merecido tributo a la memoria de Eugenio, quien integró una familia campesina que radicaba en los terrenos que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz escogió para instalar su Comandancia General en La Plata, Sierra Maestra. Junto a las duras labores agrícolas conformaron una agrupación musical basada en nuestra música tradicional. Respondieron al llamado del jefe rebelde para utilizar aquellos ritmos con encendidas parodias, como un arma de combate en la primera línea, dirigida a levantar la moral guerrillera y desmoralizar a las tropas enemigas. Con sus arpegios musicales desafiaron la metralla dando muestras de coraje, como dignos campesinos que ya se sentían integrantes del Ejército Rebelde. Eugenio interpretaba las maracas, dando vida junto a sus compañeros y los locutores de la emisora rebelde, a composiciones en forma de parodias tales como: Hay que cuidar a Fidel, Respeto al Che Guevara, Que venga la Ofensiva…

Eugenio Medina nació el 12 de diciembre de 1941 en Tilita, Sierra Maestra.

En medio del fragor del combate, a través de Radio Rebelde, –instalado con una pequeña planta de gasolina, los altoparlantes y un micrófono– con el anuncio de los locutores, aquellos acordes de probada rebeldía retumbaban el lomerío. Siempre estuvieron listos para seguir a Fidel en la hazaña guerrillera. Hasta estos días la valiente agrupación, con la Sierra Maestra como un gran telón de fondo, ha continuado con fervor patriótico lanzando hacia la floresta su armonía con sentido de patria, quien orgullosa contempla a Eugenio. Él siempre seguirá abrazando nuestra enseña nacional a ritmo de patriotismo y dedicación.

El Quinteto Rebelde actúa en un campamento rebelde con la presencia de Fidel.