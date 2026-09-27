Advertencias

Irán reafirma disposición combativa para todos los escenarios de guerra posibles. Sin miedo

Trasnochadamente, Estados Unidos e Israel imaginaron que la Operación Furia Épica del 28 de febrero de 2026, contra la República Islámica de Irán, iba a ser un paseo de matar rápido, pero se toparon con un armamento capaz de llevarlos al precipicio.

Tampoco calcularon –al menos eso parece– la toma y cierre del estrecho de Ormuz por Teherán, lo cual les confiere a los iraníes la fortaleza de quien reparte las cartas para el comercio de hidrocarburos.

En un primer momento hubo bombardeos en más de 20 provincias iraníes, incluida la capital. Los ataques no provocados del imperialismo causaron cientos de víctimas; entre ellas, alrededor de 170 niñas de la escuela primaria Minhap. Asimismo, fueron asesinados el líder supremo, Alí Khamenei; Alí Larijani, presidente del Parlamento y jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional; y -al menos- otros 10 miembros del alto mando militar y de Inteligencia.

Hechos estos repudiables en toda la extensión del crimen, asumido por los agresores como vehículo para acabar con un gobierno para ellos antipático por su antimperialismo y antisionismo. Lo cierto es que, transcurrido el tiempo de combates entre los adversarios, Irán sigue en pie y consecuentemente más unido, con la mirada puesta en una soberana unión regional.

Propuesta de unidad

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha propuesto a las naciones árabes del área del golfo Pérsico avanzar en una mayor integración económica, inversiones conjuntas, una nueva moneda y un mercado común. Estas ideas se corresponden con la situación actual, en la que los iraníes tienen en su poder tantos naipes por jugar.

Asimismo, el general se refirió a “una sola familia” formada por ocho países del golfo Pérsico y propuso progresar hacia un pacto de cooperación económica. En ese contexto expresó: “Israel habría atacado a todas las naciones árabes, con el respaldo de Estados Unidos. Sí, resistimos y defendimos nuestro país, pero esa defensa también benefició a las naciones árabes”. Eso, en clara alusión a los ataques a las bases militares yanquis enclavadas en el Golfo. Mohsen Rezaei manifestó, asimismo, la decisión firme de “buscar amistad” con los vecinos, y hasta invitó a Irak y a otros cinco países de la región a sumarse a un acuerdo para establecer una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz.

Costos de guerra

Las autoridades iraníes han actuado con sabia táctica no convencional y sobreponiéndose a las sorpresas de las primeras semanas. Tanto es así que esta insensata guerra de Donald Trump le ha costado a EE.UU. al menos 38 000 millones de dólares, más déficits estratégicos de municiones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Ello le ha generado a EE.UU. cuellos de botella en la base industrial para el reabastecimiento de provisiones.

Los datos son elocuentes: el costo para reponer las utilizadas hasta el 1.° de agosto de 2026 asciende a 21 700 millones de dólares: 7 300 millones para los misiles de crucero de alcance terrestre, 13 100 millones para los interceptores de defensa antimisiles y 1 200 millones para otras municiones.

Según el Congreso de EE.UU., durante los primeros seis días de conflicto el país sufrió pérdidas valoradas en 11 300 millones de dólares. /new.actualidad-rt.com

Valga un dato singular al voltearnos hacia el canciller germano, Friedrich Merz, en relación con el tema: “La guerra contra Irán ha agotado tanto los arsenales estadounidenses de misiles que Washington ya no puede cumplir su promesa de desplegar Tomahawk en Alemania. Estados Unidos ha utilizado más de 850 misiles de crucero Tomahawk en el conflicto con Irán, aproximadamente nueve veces la tasa media anual de adquisiciones del Pentágono”.

El magnate inquilino de la Casa Blanca podrá utilizar todas las falsedades sobre el conflicto para ganarse puntos frente el electorado estadounidense o frente a adversarios políticos; sin embargo, continúa tentando la suerte, máxime cuando ha demostrado tener nulo conocimiento sobre el Islam, el chiismo en particular y, en general, sobre la historia reciente de una milenaria cultura.

Resistencia, credo patrio

Irán no “come miedo”, pues llevan años de preparación de científicos y expertos en el arte militar. En ese sentido, el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica(CGRI), el general de brigada Hossein Mohebbi, advirtió el 21 de septiembre de 2026 acerca de la fortaleza logística de su país: “Washington no solo no logró sus objetivos previstos en esta batalla, sino que también fracasó en los pilares de la consolidación de su poder, incluyendo su incapacidad para abrir el estrecho de Ormuz, lo que invalidó su pretensión de garantizar la seguridad marítima”.

Además, señaló: “El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha equipado sus fuerzas para una guerra a largo plazo y, si el enemigo repite su estupidez, responderá con nuevas armas y cambiará la geografía del conflicto”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, dio fe sobre la voluntad nacional de resistencia porque el credo patrio es no rendirse y continuar sus acciones en medio de la actual guerra híbrida. “Hoy hemos alcanzado una etapa que nos permite alcanzar sin restricción cualquier objetivo que deseemos con nuestros misiles”. Dichas palabras, difundidas por Al Mayadeen, fueron pronunciadas durante la ceremonia en homenaje a los veteranos de la “Defensa Sagrada” de la nación.