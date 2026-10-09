El capitalismo mató a Maricarmen Abascal

El reciente fallecimiento de la mujer-símbolo ha encendido movilizaciones y actos de protesta en toda España. El acuerdo histórico de volver a su vivienda llegó demasiado tarde

Voy a hablar de Maricarmen Abascal en presente, latente todavía del lado de las cifras de desahucios, aunque una avalancha de medios españoles se haya dedicado a propagandizar una supuesta disminución en España de este fenómeno en relación a años anteriores.

El solo hecho de esa “solidaridad” capitalista hace hervir la sangre, tanto como echar a la calle a una anciana de 87 años, sabe Dios cómo habrá sido su vida cotidiana si sobre sí sentía la posibilidad de ser desahuciada. Finalmente, eso ocurrió e inmediatamente la noticia corrió cual pólvora para incendiar la Puerta del Sol y buena parte de la nación ibérica.

Enseguida la prensa afín a los grandes intereses económicos e inmobiliarios en España comenzó a mostrar cifras matizadas en el primer trimestre de 2026 con 4005 desahucios, unos 44,5 al día, “pero” 45,4 por ciento menos que en 2025.

Luego de conocerse sobre el fallecimiento de Maricarmen, unas 200 personas se encaminaron a protestar ante el Congreso español. / lavanguardia.com

Y no debería minimizarse el problema porque cada persona menospreciada es un ser dañado, tratado igual a un perro, de ahí que la juventud española en su mayoría siga compartiendo piso con los padres. Por ejemplo, alguien con empleo estable e ingresos de 2000 euros netos tiene serias dificultades para alquilar una vivienda en solitario.

En Madrid o Barcelona esto es parte de “Los sueños” de una generación y -sin proponérmelo- me llegan los aires del bardo Francisco de Quevedo (1580-1645) en uno de sus Discursos: “Pues el que pelea en la tierra por defendella, pelea de miedo de mayor mal”.

La anciana valiente de 87 años sigue viva a pesar de su partida física el 7 de octubre 2026. La indignación popular se hizo acompañar de pancartas alusivas a un “asesinato”. ¿Cómo puede expulsarse de su hogar a una persona enferma, de avanzada edad, y tras residir 71 años en un mismo lugar?: en el capitalismo.

El diario El País para nada de izquierda intentó ser “objetivo” y trató de darle un aire académico a sus notas cuando entrevistó -en días recientes- al británico Brett Christophers, versado en corporaciones y los movimientos anticapitalistas. A la pregunta: ¿el desahucio es la consecuencia de que la vivienda se haya convertido en un producto de inversión?; él respondió afirmativamente y llamó a ser honestos en el caso como los de Maricarmen, porque a pesar de ser la vivienda en España un derecho constitucional en la práctica no lo es. Según el experto, ese derecho se ha financiarizado...

Mucha responsabilidad tienen los fondos buitres y la filosofía neoliberal al darle al mercado la batuta en el desenvolvimiento cotidiano, así sea un bien necesario, entiéndase una habitación alquilada. Maricarmen decidió dar batalla y salir a las calles junto al Sindicato de Inquilinas. España se sumó a esas manifestaciones callejeras a pesar de la aprobación de dos decretos relativos a la vivienda por el Gobierno, los mismos después derogados por el Congreso. Se desató entonces una crisis política, con apremios a tener elecciones anticipadas en noviembre.

Brett Christophers le da la espalda a la lucha de clases y al empuje ciudadano, y señala que las propias contradicciones internas y mundiales inherentes al capitalismo si podrían hacerlo caer. Esta especie de obituario no analizará a fondo estas cuestiones, solo cierra con una idea central: ¡Muy mal anda un sistema que sin pensárselo demasiado echa a sus viejos a las calles!