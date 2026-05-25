África no es un mundo aparte 

Por lo general se habla de los africanos cuando hay actos terroristas o peligran los intereses occidentales, habiendo allí tanto por hacer

Sí, ya sé, voy atrasada: el Día de África fue el 25 de mayo, fecha instaurada para sensibilizar a la opinión pública mundial, la cual suele “regalar” su interés al continente madre solo de vez en vez, entre sorbos y sorbos de café. La prensa internacional tampoco es muy pródiga en reportajes sobre esa rica zona del planeta, y no hablo únicamente de sus abundantes recursos naturales.

La ONU destinó 60 millones de dólares para acelerar la respuesta al ébola en la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda. / cubadebtae.cu

África en sí misma es un reservorio de hechos y calamidades dignas de atención los 365 días del año. Para ello es preciso aguzar la sensibilidad humana y abrirse a los abrazos de la solidaridad en aras de ayudar a reducir la abrumadora brecha dejada por el colonialismo europeo, del que por cierto se siguen esperando compensaciones, y nunca es ocioso recordar cómo el capitalismo emergió triunfante gracias al comercio de esclavos.

Este texto pretende, a la luz de otra celebración, actualizar en algunos de los aspectos que hoy preocupan a mujeres y hombres, pero también documentar con ciertas pinceladas sobre las que descansan sus esperanzas. Siempre de fondo estará el apremio a una mayor toma de conciencia sobre la vida africana.

Malnutrición infantil por abandono deliberado

A inicios de 2026, la agencia noticiosa española EFE reprodujo los lamentos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) a través de un informe alarmante: “Hasta 13 millones de niños podrían sufrir malnutrición en zonas de África occidental y central golpeadas por crisis, conflictos y desplazamiento”. El párrafo por sí mismo desgarra, aunque al leerlo desde una cómoda butaca no golpea demasiado. Al continuar la lectura, sin embargo, la noticia es un mazazo en el pecho.

Las dificultades del PMA para atenderlos se debe a los recortes en las contribuciones por parte de diferentes Estados. Y este dato es crucial, pues el organismo necesita, en el período de enero a junio 2026, más de 453 millones de dólares como soporte a la asistencia.

“La disminución de fondos que sufrimos en 2025 ha profundizado el hambre y la desnutrición en toda la región. A medida que las necesidades superan la financiación, también aumenta el riesgo de que los jóvenes caigan en la desesperación”, declaró Sarah Longford, directora del PMA para África central y occidental, y así lo recoge EFE.

Conflictos bélicos eternos

¿Dónde están las mediaciones internacionales, dónde las ayudas desinteresadas? Rusia, China, Cuba se erigen en esa amistad provechosa con inversiones industriales e infraestructuras y apoyos en temas de salud y seguridad; no obstante, las dimensiones del atraso en África son tales y tan generalizadas que todavía sigue siendo la zona del mundo de más alta incidencia de conflictos bélicos: 35 en 54 naciones. Muchos irradiados por grupos terroristas cuyos orígenes se hallan en el tráfico de armas o de las secuelas de intervenciones militares made in USA…

He aquí ciertos casos: Sudán vive una guerra civil situándose entre los conflictos más graves del mundo porque el Estado colapsó y se registra una masiva crisis humanitaria. En la República Democrática del Congo hay múltiples grupos armados en discordia por minerales estratégicos, claves para la tecnología y la energía. Y Libia vive una frágil paz… con rencores grupales profundos.

El experto Tito Ura explica estos conflictos cuando dice: “Si el siglo XX estuvo marcado por guerras mundiales declaradas, el siglo XXI parece consolidar un mosaico de guerras regionales interconectadas, más difusas, pero igualmente estructurales. […] la historia reciente enseña algo, es que cuando el sistema entra en fase de reconfiguración profunda las periferias pagan el precio más alto”.

Esperanzas

África aun con las ingentes contrariedades, hijas del subdesarrollo y del modelo extractivista imperante, también está repleta de nuevas miradas y caminos. Así tenemos sus empeños en ganarle la partida a la desertificación, en digitalizar la producción y el conocimiento. Veamos.

Muralla verde

A la Muralla verde de África hay que apoyarla desde sus viveros. / fao.org

Hablamos de un proyecto iniciado en 2007, mediante el cual se prevé la construcción de una franja forestal de aproximadamente 8 000 kilómetros de longitud, extendida desde Yibuti, en el este africano, hasta Senegal, en la costa occidental del continente, con el objetivo de impedir que el Sahara continúe en su avance hacia el sur, con todas la implicaciones ambientales y humanas. Además, les brindará a las masas de campesinos alimento y trabajo.

En fecha reciente la Unión Africana (UA) informó que hasta ahora se completó cerca del 18 por ciento: en Etiopía se recuperaron 15 millones de hectáreas protegiendo y podando árboles que crecían espontáneamente y se ha combatido la tala ilegal. Senegal ha plantado 12 millones de árboles, y Nigeria ha conseguido restaurar cinco millones de hectáreas en su frontera norte.

Estudios ambientales y sociológicos son optimistas al verificar que una sola hectárea forestada retiene hasta 500 toneladas de dióxido de carbono y aporta recursos suficientes para sostener entre tres y cinco familias.

¿Futuro digitalizado?

Este aspecto de la modernidad en África es un sueño acariciado, aunque a veces visto desde lejos: Amani Abou-Zeid, comisionada de Infraestructura y Energía de la Comisión de la Unión Africana a cargo de los sectores que cubren Energía, Transporte, Turismo y las TIC, ha denunciado las enormes brechas de la digitalización africana, pues en este 2026 nada menos que 300 millones de seres viven a más de 50 kilómetros de una conexión de banda ancha.

Por eso la Estrategia digital de la UA es tan valiosa, un documento transcendente. Y se comenzó en 2020 con la firma de una convención sobre ciberseguridad y protección de datos. En sentido general, se pretende levantar un mercado único digital seguro de aquí a cuatro años. Asimismo, se proyecta la creación de un fondo de soberanía digital para ir cerrando la brecha de infraestructuras y lograr una banda ancha accesible, asequible y segura, independientemente de la demografía, el género, la geografía, u otros factores. Según la UA, actualmente internet llega a 473 millones de personas, de una población total de más de 1 200 millones de habitantes.

De todas las situaciones comentadas bien se observa que África merece nuestro irrestricto respaldo más allá de los 25 de mayo de cada año. Si se cambian los entornos para bien, los africanos irán hacia delante. Es criminal negarles solidaridad y respaldo de todo tipo.