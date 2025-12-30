Algo más sobre el Sistema Solar (III)

Los nombres de los planetas se pierden en el tiempo. BOHEMIA les sigue las huellas y le añade mucho más

Por Ernesto Fernández Domínguez

Júpiter, el gigante

Es uno de los planetas más brillantes de nuestra Sistema Solar. Los antiguos astrónomos pensaron: si Júpiter estaba lejos y brillaba tanto entonces debía ser muy grande, tenían razón. Por eso los romanos le pusieron el nombre del rey de sus dioses. Galileo descubrió sus primeros satélites en el año 1610, luego se han descubierto 79 más.

Júpiter es un gigante gaseoso y no tiene una superficie sólida. Aunque no está claro si en el fondo del planeta pudiera hallarse un núcleo central sólido o si podría ser una sopa espesa y supercaliente. También tiene anillos, aunque son demasiado tenues para verlos con claridad, y presenta una atmósfera muy densa

Es el planeta más grande del Sistema Solar. Tiene más del doble de la masa combinada de los demás componentes de este sistema. Es además muy tormentoso; entre los astrónomos es conocido por su Gran Mancha Roja, un torbellino gigante y salvaje azotando al astro durante más de 300 años –la Tierra es menor a la mancha. Es de color naranja brillante y se destaca por sus remolinos y bandas en diferentes tonos de marrón.

Un día jupiteriano es de 10 horas terrestres y su año equivale a 11.8 años nuestros. Dato curioso: Júpiter tiene auroras como la Tierra. Son de gran tamaño y cientos de veces más energéticas. Y, a diferencia de las nuestras, ¡nunca cesan!

Es el quinto planeta desde el Sol. Marte y Saturno son sus vecinos; y han sido reconocidas 95 lunas orbitándolo.

Varias naves lo han sobrevolado, entre ellas: Pioneer 10 y 11, Voyager 1 y 2, Cassini, New Horizons y Juno.

Saturno, el planeta de los anillos

Saturno, el planeta de los anillos. /nasa.com

Galileo fue la primera persona en ver los anillos de Saturno con la ayuda de un telescopio rudimentario en 1610. Él pensó que se trataba de lunas unidas a ambos lados del planeta.

Es un gigante gaseoso compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Es el segundo planeta más masivo del Sistema Solar, tiene 95 veces la masa del nuestro. Un hecho interesante sobre Saturno: si bien su radio es mayor que el de la Tierra, su densidad es ocho veces menor. Se encuentra en sexto lugar de distancia desde el Sol.

Está compuesto por un núcleo que contiene níquel, hierro y rocas. Estas últimas tienen silicio y compuestos de oxígeno. Además, está cubierto por capas de hidrógeno metálico y helio líquido. Luego aparece una gruesa capa de numerosos gases.

El planeta obtiene su color amarillo pálido de los cristales de amoníaco en la atmósfera superior donde tiene un anillo muy visible que astronómicamente lo caracteriza.

Los científicos creen que Saturno tiene su anillo desde el inicio del Sistema Solar hace unos 4.550 millones de años, creado por el desgarro de una luna helada de 300 kilómetros, debido a la atracción gravitatoria del enorme planeta. No obstante, otros expertos afirman que los materiales del anillo son demasiado limpios y claros para ser antiguos.

Según los últimos estudios, se formaron entre hace 10 y 100 millones de años, cuando los dinosaurios aún poblaban la Tierra; y los expertos creen que esos anillos podrían desaparecer en el transcurso de los próximos 300 millones de años, paulatinamente arrastrados hacia el planeta debido a la influencia de su enorme gravedad.

Tiene 62 lunas (el orbitador Cassini, de la NASA, recientemente descubrió otra más). Una de ellas, Titán, es la segunda luna más grande del Sistema Solar. Compite su dimensión con el propio Saturno.

Otra característica única: es el menos denso de los planetas, con solo 0.688 gramos de materia/centímetro cúbico. En otras palabras, el agua es más espesa que Saturno.

Su forma es similar a un esferoide achatado cuando gira sobre su eje. Esto se debe a la alta velocidad de rotación del planeta que lo comprime en sus polos y su región ecuatorial sobresale. De hecho, debido a su baja densidad y rápida rotación, es el planeta más plano de todos los del Sistema Solar.

Un día en Saturno transcurre en solo 10.7 horas nuestras y un año equivale a 29 años terrestres.

Su atmósfera se desplaza a una velocidad endiablada cercana a los 1.800 kilómetros por hora; está regida por tormentas continuas y los relámpagos pueden producir descargas hasta 1 000 veces superiores a la de los rayos terrestres.

Urano, el gigante congelado

Urano, el enigmático. /nasa.com

Es un planeta cuya atmósfera se encuentra en estado sólido y líquido (hielo fluido), y posee una temperatura mínima de -224.2°C, convirtiéndolo en el más frío del Sistema Solar. Sus vientos pueden alcanzar los 900 kilómetros por hora, según la agencia espacial NASA. La atmósfera de Urano contiene hidrógeno y helio al igual que Júpiter y Saturno. Sin embargo, la presencia de metano lo diferencia de estos últimos dos planetas y le da su particular color azulado.

Cuando fue localizado por primera vez en 1781 desde el Reino Unido por el astrónomo y músico alemán William Herschel, pensaron en un cometa por su rápido movimiento en el cielo.

Este gigante se encuentra a 2 900 millones de kilómetros de distancia del Sol y tarda en orbitarlo 84 años terrestres; un día en Urano dura 17 horas con 14 minutos.

Es el único planeta en el Sistema Solar con una rotación de 90° desde el plano de su órbita; es decir, rota de costado y lo hace en dirección contraria a la Tierra a semejanza de Venus, aunque con mayor lentitud.

La NASA reconoce 28 lunas en la órbita de este planeta con nombres de personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope. Es el séptimo astro contando desde el Sol; sus vecinos son Saturno y Neptuno.

Tiene 13 anillos, débiles y difíciles de observar a diferencia de los de Saturno, y están organizados en dos sistemas verticales.

Con una rotación extraña alrededor del Sol e inviernos de más de un cuarto de siglo, hacen de este gigante de hielo un mundo enigmático.

Neptuno, el más alejado

Neptuno, el más alejado. /nasa.com

Es el octavo planeta en distancia respecto al Sol y el más lejano del Sistema Solar. Es un gigante helado y el primero descubierto en 1846 gracias a predicciones matemáticas realizadas por Urbain Le Verrier, John Couch Adams y Johann Galle.

Es muy similar a Urano, formado por una densa niebla de agua, amoníaco y metano sobre un centro sólido del tamaño de la Tierra. Su atmósfera es espesa y ventosa. El metano le da el mismo color azul de Urano. Neptuno tiene seis anillos muy difíciles de ver. Además, posee 16 lunas.

Un día en Neptuno transcurre en 16 horas terrestres. Tiene un viaje muy largo alrededor del Sol: tarda 165 años nuestros en darle una vuelta.

Su único vecino es Urano. Solo el observador espacial Voyager 2 loha visitado.