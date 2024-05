Artesanos de extranjeras palabras a propias

Proteger a los traductores e intérpretes, evitar el intrusismo, son algunos de los objetivos de una asociación cubana que vela por la “magia” del idioma nuevo que crean. BOHEMIA les cuenta

Cuba es parte de un mundo que produce conocimientos, saberes y quehaceres muchos, diseminados en cada uno de los idiomas; a su vez, nuestro país es magnánimo en obras diversas. Pero para que sea entendible y asimilable el ejercicio de la comunicación es preciso encontrar una locución adecuada. Es así que el arte de la traducción se vuelve oficio esencial, por la que esta reportera decidió acercarse a un tema siempre fascinante. Bohemia concretó, en exclusiva, un encuentro con Gretchen González Nieto, presidenta de la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes (ACTI) y miembro del Consejo de la Federación Internacional de Traductores (FIT). El interés periodístico no se inserta solo en coordenadas de curiosidad; se mueve en las jornadas por el trigésimo aniversario de la ACTI, que se celebrará en mayo de 2024.

Gretchen González Nieto, presidenta de la ACTI, considera que el traductor e intérprete tiene que leer mucho y tener un profundo conocimiento de su idioma materno. / Yasset Llerena

Nuestra entrevistada muestra un respeto muy profundo por el lenguaje. Nos recuerda que, en los primeros artículos de la Constitución de la República de Cuba, en donde se define a la bandera y al himno, se especifica también sobre el idioma que hablamos, siendo oficial y único el español. Nos cuenta que incluso en la Ley de Procesamiento Penal se puntualiza que cada persona, sea sorda o no, tiene derecho a que sus asuntos se traten en su lengua materna. “De ahí la pertinencia de una organización que vele por una traducción profesional, calificada, ética. Y es aquí donde entra la ACTI”, enfatiza la también traductora e intérprete de inglés.

¿Por qué se funda?: “En los años 80 había una necesidad entre los profesionales de la traducción de información científica y tecnológica de organizar una base nacional de datos sobre términos de la ciencia y la tecnología, la innovación tecnológica, y sobre todo para estandarizar términos. Rodolfo Alpízar, uno de los traductores que trabajaban en ese campo –entonces lingüista–, se acercó a la dirección del Instituto de Información Científica y Tecnológica (Idict) con esas inquietudes. Conjuntamente, había el interés de los profesionales por velar sus necesidades de superación, de defensa de sus derechos, de su visibilidad, y del reconocimiento social de traductores, terminólogos e intérpretes”, puntualiza. Tras años de aunar fuerzas y criterios, el 14 de mayo de 1994 nace la ACTI. Asociación voluntaria, de cubanos o extranjeros que vivan en Cuba fieles al desarrollo de un oficio que transmite y crea conocimientos.

Gretchen considera que entre las misiones destacadas de la Asociación sobresale “la superación de sus miembros en las mejores prácticas del ‘estado del arte’ nacionales e internacionales. La ACTI abarca todo el territorio nacional y a los traductores cubanos autónomos (cuenta propia), o certificados; los que trabajan en organismos de la administración central del Estado, piénsese en el Ministerio de Salud Pública (Minsap), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex-ESTI), Etecsa, Uneac, Idict, etcétera. Hay delegaciones en Matanzas, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Holguín y La Habana. También están incorporados los traductores e intérpretes de la Lengua de Seña. “Nos establecemos por delegaciones de base. Nuestro órgano de relación es el Minrex”, explica.

“Otra forma de organizarnos es por equipos de trabajo, ya sea por idiomas, o por el campo de trabajo que se requiera; son temporales, ‘armados y desarmados’ en cumplimiento del objetivo a seguir. Nuestros propósitos incluyen actualizarnos para establecer las pautas de la calidad, cuidar por los mejores oficios, evitar el intrusismo, para que nuestros profesionales actúen con respeto, ética, educación, y en defensa de la sociedad”. Llegado a este punto, revela un aspecto cardinal: “Los traductores y profesionales de las lenguas (lingüistas, terminólogos, revisores) son profesionales de la cultura, del conocimiento”.

En consecuencia, “toda obra debe dar crédito al traductor, porque la traducción es una obra derivada. Por ley, el nombre del traductor debe estar en portada. Su reconocimiento es gesto noble, porque ellos convierten palabras en conocimientos; los establecen en la lengua de destino; es ciencia, y es arte. Los traductores defienden mucho su creación porque la ven como “sus hijos, como un escritor defiende sus libro, y los periodistas sus artículos”.

Parte de la familia de la ACTI reunida en 2023. / Cortesía de la entrevistada

Hitos

Una de las investigaciones más importantes que ha hecho la ACTI estuvo a cargo de la delegación de base en Etecsa, la que emprendió un estudio sobre la historia de la traducción en Cuba (con Grisel Ojeda como líder). Se recopiló buena parte de la historia del siglo XVIII; se buscó en archivos, se entrevistó a muchas personas, se hizo investigación documental, se produjo además una Multimedia. “Eso es bonito, pero en sí mismo tiene un carácter afectivo, porque les puedo decir que los traductores no salimos del agua de preparación instantánea, salimos de una historia, de una tradición, pues la historia de Cuba está llena precisamente de diferentes culturas y lenguas”.

Otros hitos importantes son los simposios: el de traducción literaria, que ocurre los años impares –organizado por la Sección de Traductores de la Uneac, con auspicio de la ACTI–, y el Internacional de la Traducción, la Terminología y la Interpretación, en colaboración con la Orden de Traductores e Intérpretes Certificados de Quebec, Montreal, Canadá (Ottiaq), los años pares. De igual manera, en las delegaciones de base y en los centros de trabajo ocurren jornadas científicas; está la de los Intérpretes de Lenguas de Señas, la de Ciencias Médicas, la de la Facultad de Lenguas Extranjeras y muchas más.

Dar pelea

La presidenta de la ACTI le compartió a Bohemia una experiencia de “combate”: “Cuando en Cuba se creó la figura del traductor por cuenta propia, en aquel momento el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no le pedía a nadie que presentara sus credenciales. Ante ello, la ACTI, a través de su órgano de relación, expresó preocupación, con el argumento de que la profesión estaba en riesgo, porque no basta saber el idioma, hay que poseer otras competencias: tener profundo conocimiento de la lengua de trabajo (es decir del español) donde termina lo traducido. Los tecnócratas decidieron que esa era la única actividad que pedía semejante requisito y que por tanto no era trascendente”. En esa batalla estuvieron durante 20 años.

Reconoce, sin embargo, que en el año 2012, el Estado, en la figura del ESTI y del vicepresidente del país, que en ese momento era Miguel Díaz-Canel, se percató de que efectivamente se trataba de un sector de la sociedad que debía ser protegido, lo cual derivó en el surgimiento del Sistema Nacional de Traducción e interpretación, creado por decreto presidencial, y la ACTI es parte de este sistema. Entre las actividades de este útil sistema está llamar a la certificación de los profesionales en traducción (la próxima convocatoria será en junio y agosto de 2024). Con este paso, el máximo nivel del país demostró que tiene percepción y comprensión de la actividad. El sistema en cuestión ha puesto en orden muchas cosas: velar por la formación, la remuneración o el reconocimiento social.

Al finalizar cada Congreso de la FIT se entrega su bandera a la siguiente asociación anfitriona sede. Cuba no fue la excepción en 2022. / Cortesía de la Entrevistada

Retos

Un traductor tiene que ser un lector incansable. Y esto supone un desafío en esta época de 4G, donde todo transcurre tan velozmente. Aquí es posible aplicar esa sentencia sabia dicha por la traductora Alena Vega Wilson; “El traductor trabaja con lo que yace debajo de las palabras”. Gretchen coincide y añade que para poder percatarse de cuáles son las “capas” que tiene un texto, hay primero que haber leído mucho y de disímiles materias. ”La traducción es un trabajo muy ecléctico; lo mismo te puede tocar una revista de Nutrición como una de Medicina Legal; por eso el traductor debe ser culto. Gran reto frente a la banalidad”.

Ante esta reportera, la licenciada transmitió una preocupación de la ACTI: cómo lidiar con la Inteligencia Artificial (IA), o con una Internet que narra eventos ocurridos en el momento, es decir en inmediatez, para lo cual se requiere de un sistema tecnológico adecuado, que traduzca de manera correcta, con una conveniente labor de los desarrolladores de esos procesos y de los traductores.

Para el futuro se debe cumplir el sueño de tener el Premio Nacional de Traducción e Interpretación (una de las tareas del sistema). Su convocatoria debe estar en manos del Minrex, como presidencia del Sistema Nacional de Traducción e Interpretación. Las bases legales para tales fines ya fueron publicadas en la Gaceta Oficial de Cuba. La ACTI se involucra en el proceso de nominación.

Logros

Con seguridad la entrevistada afirma que “en estos 30 años, el primer y más grande logro es que todavía exista la ACTI, que se haya ajustado a cada momento, porque los retos van cambiando”. Menciona como algo sumamente significativo el aumento de la comprensión y la percepción del trabajo profesional de traductores e intérpretes, y de la conciencia de lo vital del apoyo estatal.

Oronda se mostró al enumerarnos los premios logrados. Han sido cinco internacionales de la FIT y uno Panhispánico, este último en traducción, otorgado en 2008 a Noemí Díaz Vilches. Los demás corresponden a un Premio FIT de Traducción Literaria de Ficción, 2011, para Lourdes Arencibia; Premio FIT de Literatura de No Ficción, también en 2011, para Rodolfo Alpízar; el de Traducción para Literatura de Niños y Jóvenes, 2014, para Julia Calzadilla (recientemente fallecida). Quiso enfatizar que estos tres premiados son “campeones de la vida cultural cubana”. Además, habló del Premio FIT para Traducción Literaria, 2022, para Olga Sánchez, y, por último, Premio FIT de Traducción Científico-Técnica para Luis Alberto González.

Para terminar este tópico recordó el exitoso Congreso Internacional de la FIT, desarrollado en Cuba en junio de 2022. “Fue algo increíble cuánto nos crecimos a pesar de la covid, del recrudecimiento del bloqueo estadounidenses. Los participantes estuvieron muy entusiasmados. Puedo destacar que se estrecharon los lazos de hermandad, y se cumplieron los objetivos del evento. También la región salió fortalecida y se pudo establecer la lengua española como lengua oficial de la FIT”.

Mucho fue el interés que despertaron las sesiones del Congreso FIT en Cuba 2022. / Cortesía de la Entrevistada

Homenaje

Con esa gratitud propia de quien reconoce lo difícil de una labor tan importante –y casi al final de la cita–, Gretchen González Nieto quiso hacer un reconocimiento a los colegas que durante años han entregado sus energías y entusiasmo a una profesión que requiere de esfuerzo y concentración. A riesgo de dejar a muchos sin mencionar, y con una segura “deuda” para quienes no aparezcan en estas páginas, nombró a Rodolfo Alpízar, Fran Vales, Gisela Odio, Luis Alberto González Moreno, María del Carmen González Moreno, Humberto Arango… Por otra parte, exaltó la entrega y el compromiso de la Junta directiva de la ACTI que la acompaña.

Imposible finalizar desconociendo las contribuciones de José Martí, uno de nuestros mayores pensadores, y además traductor depuradísimo en varios medios de su época. Como pocos supo captar esas capas múltiples de los escritos y las palabras. No es fortuito que el lema central de la ACTI sea: “Traducir es transpensar”, un concepto martiano, manifiesta Gretchen. “Él insistía en que la nueva creación debía sentirse como si fuera la original, donde no fuera perceptible la mano del profesional. Según él debía traducirse el sentido: había que transpensar. Martí fue realmente ese tipo de artesano”.