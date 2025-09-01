Así fue, así será

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss

Nadie tiene que contárselo. Usted mismo pudo apreciarlo hoy, 1⁰ de septiembre, en toda Cuba. Otra vez los hogares se desbordaron para inundar miles de escuelas.

Despegó el nuevo curso escolar. No solo niñas y niños, adolescentes y jóvenes retornaron, temprano en la mañana, a las aulas donde el país continuará poniendo enorme empeño a favor de la Educación. De igual modo, miles de padres, abuelos, tíos, hermanos “se colaron” en la escuela, todos en “misión de acompañamiento”, pero también para disfrutar emociones como las que años, décadas atrás, todos vivieron… de estudiantes.

Así (según muestran estas imágenes) en fin, fue este primer día. Y así será hasta que julio del venidero año cierre sus cortinas docentes.

Como expresaba una vieja canción infantil, “a la escuela hay que llegar puntual”.

Muchos quieren ser los primeritos en llegar.

Esto sucede en todo el archipiélago.
Entonces sobrevienen las mil anécdotas acerca de las vacaciones.
¿En qué escuela no ocurre esto el primer día de clases?
Inicio en todas las enseñanzas.
Para bien de la Educación cubana, contamos con maestros de gran experiencia.
En un abrir y cerrar de ojos, esta joven madre traerá cada día dos niñas a la escuela.

