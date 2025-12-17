Australia, conmoción mundial

La llamada Isla Continente, ubicada en Oceanía, sufrió la peor masacre de las últimas décadas. Cuba se muestra solidaria

Nada parecía que el día fuera a vestirse de luto: el área semisoleada vibraba con el bullicio de los bañistas y las olas recalaban en la arena con pasividad azul; de repente se armó el tiroteo y la muerte se adueñó de Australia.

El 14 de diciembre de 2025, en la muy concurrida playa de Bondi, en el este de Sídney (Nueva Gales del Sur), dos hombres, padre e hijo, arremetieron a balazos contra una multitud conglomerada para festejar la fiesta judía del Janucá. El accionar de la Policía fue inmediato, logrando abatir al mayor de los atacantes, quien, según las fuerzas del orden, murió en el lugar de los hechos luego de recibir disparos de los agentes. Mientras que el otro, Naveed Akram, sigue hospitalizado.

A raíz de los sucesos, voces opositoras australianas se han quejado de lo laxa de las leyes en relación con los permisos de posesión de armas. También condenan al gobierno por no haber identificado a tiempo a estas dos personas que supuestamente son simpatizantes del Estado Islámico y a otros grupos terroristas dentro de Australia.

El ataque dejó un saldo de 16 muertos, incluyendo a un oficial de policía y a uno de los tiradores. Además, 40 personas resultaron heridas. Las víctimas mortales pudieron haber resultado más de no haber sido por la heroica intervención de Ahmed al Ahmed, quien se encontraba en el lugar y forcejeó con uno de las atacantes, logrando quitarle el arma, aunque sufrió cuatro heridas de bala.

Tras visitarlo en el hospital, Chris Minns, primer ministro del Estado del Este, ponderó la actitud del “salvador” al declarar ante los medios locales: “Su increíble valentía sin duda salvó innumerables vidas cuando desarmó a un terrorista a pesar de un enorme riesgo personal”. Y frente a las críticas a la gestión de gobierno, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, puntualizó que se trataba de un ataque aislado, motivado “claramente por una ideología extremista”; sin embargo, rechazó el rumor acerca de la pertenencia a una célula terrorista. De todas formas, las investigaciones prosiguen.

Apoyo desde la Mayor de las Antillas

“Condenamos el acto terrorista contra una celebración judía en Sidney, Australia, que ha provocado pérdidas de vidas. Enviamos sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de esa nación. Cuba, que ha sido víctima del terrorismo, rechaza toda manifestación de ese grave flagelo”. Así se expresó en la red social digital X Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, envío condolencias a familiares y amigos, y reiteró “la firme e invariable posición de Cuba contra cualquier manifestación de terrorismo”.

Este trágico suceso vuelve a colocar sobre el tapete el nocivo fenómeno del terrorismo y la inoperancia internacional para eliminarlo, pues se he evitado por décadas ir al fondo del tema, lo cual exacerba el odio religioso y pasa asimismo por diferencias sociales y económicas.