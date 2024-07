Bancarización: violaciones económicas bajo lupa

La bancarización forma parte de las proyecciones de Gobierno para la corrección de las distorsiones de la economía y propiciar su avance

La bancarización es un proceso gradual que ha ido evolucionando con el tiempo en distintas regiones del mundo. Su principal tarea consiste en incorporar a más individuos y actores económicos al sistema financiero formal. Esto significa que un mayor número de personas y entidades empiezan a utilizar servicios bancarios como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, entre otros productos e instrumentos.

La consumación de este proceso reviste trascendental importancia para la trasformación digital de la sociedad cubana, pues garantiza la inclusión financiera, que no es más que facilitar el acceso a servicios básicos a la población, a la vez que promueve el ahorro, la inversión y ayuda a reducir el uso del efectivo.

A prácticamente un año de la implementación del proceso de bancarización en el país, Juana Lilia Delgado Portal, ministra-presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), realizó un balance de la puesta en marcha de la medida como parte de los debates de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional en su segunda jornada de trabajo.

Según se dio a conocer, a pesar de toda la difusión que desde hace un año se viene realizando por los diferentes medios de comunicación masiva y otros canales, persisten en la actualidad deficiencias en la implementación de la normativa, dadas en algunos casos por desconocimiento y, en otros, por ánimos de lucro y conductas evasivas.

Entre las que más sobresalen están los actores económicos que no depositan regularmente sus ingresos, incumpliendo lo establecido en la Resolución 111-2023 del BCC, así como la no implementación de las plataformas para el pago electrónico en un alto número de establecimientos, lo que viola la resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN); la no aceptación de formas de pago electrónicos una vez que disponen de esta facilidad y el no empleo de las cuentas corrientes con propósitos fiscales por los actores económicos.

Sobre un amplio grupo de actores no estatales subdeclarantes, que han sido identificados, y los daños que provocan al presupuesto del estado, se llamó a redoblar el enfrentamiento y cerrar el paso a la impunidad. En tal sentido, Delgado Portal informó que como parte de las acciones que se ejecutan, han sido identificados 63 270 trabajadores por cuenta propia y 1188 micro, pequeñas y medianas empresas subdeclarantes de impuestos y contribuciones, que han dejado de pagar 340 y 152 millones millones de pesos al Presupuesto del Estado.

“Algunos actores económicos brindan el código QR con el número de la tarjeta personal en lugar de la cuenta fiscal”, destacó la titular del BCC.

La no aceptación e incorrecta implementación de las plataformas de pago electrónico, que constituyen contravenciones a las normas establecidas por el MINCIN, fue debatido en presencia del Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como el Grupo Nacional de Bancarización.

Se informó que entre las acciones de control, a aquellos -que por no poseer o no operar la cuenta bancaria fiscal- se les han impuesto 1531 multas, 115 regulaciones migratorias, 127 solicitudes de retiro temporal de la autorización para ejercer la actividad y 24 solicitudes de retiro definitivo.

La más alta fiscalización a un grupo de actores no estatales también se informó en el encuentro, donde se conoció que se han fiscalizado 44 trabajadores por cuenta propia que importaron mercancías en el período 2023-2024, a quienes se les ha determinado una deuda de 133 millones de pesos, de la que se han cobrado 66 millones.

Por otra parte, a 18 mipymes importadoras se le determinó un impago de 40 millones de pesos, de los que se ha logrado saldar un poco más de la mitad.

Asimismo, en el debate parlamentario se le otorgó de igual modo un papel preponderante al proceso de preparación, conciliación y sensibilización con todos los actores económicos, instituciones y gobiernos locales.

La relación efectivo circulante fuera del sistema bancario-pagos digitales fue otro de los temas analizados y es que representa el 3.77 %, que -según manifestó la ministra-, “por cada peso en efectivo en circulación, solo tres centavos se realizan de forma digital”. No obstante, apuntó que se reporta un ligero crecimiento concluido el mes de junio con 2.17 % en relación con enero. Reiteró, además, que de acuerdo con el comportamiento de los parámetros en la primera semana de julio se espera un crecimiento del 3% respecto al mes anterior.

El proceso de bancarización, un camino para avanzar hacia el desarrollo económico del país, constituye además un paso estratégico y necesario para la transformación digital de la sociedad cubana.